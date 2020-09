Trois députés supplémentaires au MoDem, "grande famille centrale" renforcée

Paris, France | AFP | mardi 08/09/2020 - Le président du groupe Libertés et Territoires de l'Assemblée Philippe Vigier et deux de ses députés ont annoncé mardi rejoindre le groupe MoDem, consolidant la "grande famille centrale" voulue par son patron Patrick Mignola.



"Nous avons fait le choix d’œuvrer avec l’ensemble des hommes et des femmes de bonne volonté partageant les valeurs du Centre (...) à l’émergence d’une nouvelle force centrale et incontournable à l’Assemblée nationale", écrivent dans un communiqué M. Vigier (Eure-et-Loire), Yannick Favennec (Mayenne) et Sandrine Josso (Loire-Atlantique).



M. Vigier avait co-fondé en octobre 2018 le groupe Libertés et territoires, qui se revendiquait "indépendant". Malgré ces trois départs, ce groupe peut se maintenir avec 15 membres, le seuil minimal.



"C'est un groupe technique, sans corpus politique", composé d'ex-"marcheurs", ex-UDI ou radicaux, pointe désormais son ex-chef de file.



Lundi, ce sont trois députés LREM qui avaient annoncé rejoindre le groupe MoDem, après la main tendue cet été de Patrick Mignola.



Sabine Thillaye, ex-LREM passée au groupe Ecologie Démocratie Solidarité, et présidente de la commission des Affaires européennes, a indiqué mardi dans un communiqué passer aussi au MoDem pour marquer "son appartenance à la majorité présidentielle".



Le groupe MoDem, allié de LREM, tient jusqu'à mardi ses journées parlementaires dans les Landes. Son patron M. Mignola a affirmé devant la presse que "notre ambition, c'est de rassembler les familles du centre éclatées dans de nombreux groupes, et qui ont aujourd'hui la possibilité de se retrouver".



"A 18 mois de la présidentielle, il faut un peu moins travailler sur l'étiquette et veiller à impulser des rassemblements plus vastes", plaide-t-il.



De son côté, Maina Sage (Polynésie française) a quitté le groupe UDI et siège à ce stade parmi les non-inscrits, selon le Journal Officiel.