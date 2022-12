Trois chèvres libérées à Bora Bora

Tahiti, le 21 décembre 2022 – Une chèvre et ses 2 petits ont été remis en liberté, mardi, en haut du mont Popoti à Bora Bora par un habitant. Dans un post Facebook il écrit espérer “qu’aucun mal ne leur soit fait”.



On va entendre bêler au mont Popoti de Bora Bora. Dans la journée de mardi, un habitant a relâché, en haut du mont, une chèvre et ses deux petits. Dans un post Facebook où il annonce cette remise en liberté, il écrit que les animaux sont “gentils” et espère “qu’aucun mal ne leur soit fait et que personne ne les capture”.