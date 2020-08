Trois cas Covid à Raiatea, un foyer possible

RAIATEA, le 24 août 2020 - Le maire de Tumaraa, Cyril Tetuanui, révélé positif au Covid-19 vendredi, a engendré dans la foulée une flopée de tests au dispensaire d’Uturoa. Pas moins de 26 personnes ont été écouvillonnées et 36 autres ont été questionnées. Deux se sont révélées positives.



Le président de la communauté de communes Hava’i, a priori contaminé au Covid-19 à Tahiti lors d’une séance au Syndicat de promotion des communes, par du personnel qui aurait fréquenté le Piment rouge, a côtoyé nombre de personnes dans le cadre de son travail depuis son retour à Raiatea le 12 août dernier.

Que ce soit à la Communauté de communes, à la mairie de Uturoa ou au cours de loisirs, tous ceux qui de près ou de loin ont été en contact direct, principalement au cours de réunions avec lui, ont été invités à se rendre au dispensaire, illico presto, pour subir questionnaire et tests virologiques. Les agents de la communauté de communes, des employés de la mairie de Uturoa et de Tumaraa, etc, ont gentiment ouvert leurs narines ce vendredi après-midi jusqu’en début de soirée. Les tests ont été expédiés à Tahiti et les résultats ont été connus hier : deux cas sont officiellement positifs.

Sur un plan théorique, tout le monde a respecté le port du masque, donc les risques ne devraient pas être si conséquents que cela. D’autant, comme l’a souligné un responsable de la santé, qu'en ce moment des symptômes grippaux peuvent prêter à confusion.