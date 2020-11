Trois Polynésiens rapatriés des îles Cook

Tahiti, le 26 novembre 2020 - Deux hommes et une femme ont été rapatriés jeudi des îles Cook, où ils étaient bloqués depuis le mois de mars. Une mission de rapatriement assurée par le Casa des Forces armées en Polynésie française.



Après le retour en octobre de ressortissants polynésiens bloqués sur l'île de Pâques, jeudi, c'était au tour de trois résidents polynésiens, retenus aux îles Cook depuis huit mois suite à l'arrêt des liaisons aériennes, de faire leur retour au fenua. Un rapatriement qui a été assuré par l'avion militaire Casa. L'appareil est arrivé vers 10 heures à l'aéroport de Rarotonga, et il a fait son retour à Faa'a aux alentours de 14 heures. Toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises à bord de l’avion militaire.



Dès leur arrivée, les passagers ont été pris en charge par les services de l’État. Les personnes rapatriées ont été inscrites sur la plateforme ETIS avant l’embarquement pour qu’un suivi sanitaire soit réalisé, même si les îles Cook sont actuellement "Covid free". "Je suis évidemment soulagée de pouvoir enfin revenir et de retrouver ma famille", a confié émue Noëlle, l'une des trois personnes rapatriées.



"C'est une opération qui est préparée intensément depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une rotation sur les îles Cook, cela ne s'improvise pas. Nous avons combiné la capacité des moyens militaires et la volonté du haut-commissaire pour réussir à proposer une solution de retour aux trois ressortissants", a indiqué pour sa part Cédric Bouet, directeur de cabinet du haut-commissaire.



Ce dernier a par ailleurs assuré que plus aucun Polynésien n'est bloqué à l'étranger, ou "n'a sollicité des moyens nationaux exceptionnels pour assurer un rapatriement vers le fenua."