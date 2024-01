Triple meurtre en Guyane: le suspect arrêté à son arrivée en Chine

Cayenne, France | AFP | mardi 23/01/2024 - Le suspect du triple meurtre d'un gérant d'épicerie et de deux femmes de sa famille le week-end dernier à Cayenne, en Guyane, a été arrêté à son arrivée en Chine, pays dont il est ressortissant, a-t-on appris mardi de source judiciaire.



L'homme et les deux femmes avaient été découverts morts, égorgés, dans la nuit de vendredi à samedi dans un logement attenant au petit commerce du centre-ville que l'épicier gérait dans le chef-lieu de la Guyane.



Le suspect, identifié grâce aux caméras de surveillance du commerce, a été arrêté par les autorités chinoises à son arrivée à l'aéroport à Pékin, a déclaré à l'AFP Yves Le Clair, le procureur de la République de Cayenne.



"La Chine n'extrade pas ses ressortissants", a-t-il précisé, expliquant que son retour en Guyane relèverait désormais de la "diplomatie judiciaire".



S'appuyant sur l'examen du médecin légiste, M. Le Clair avait plus tôt précisé que l'individu "aurait agi seul" et que les trois victimes ont été tuées avec la même arme blanche.



Selon la même source, l'auteur a ensuite pris la fuite vers le Suriname voisin, dont la frontière se trouve à environ 250 kilomètres de Cayenne, puis pris un vol en direction des Pays-Bas dimanche avant un ultime avion vers la Chine.



Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte et un mandat d'arrêt international avait été lancé.



Selon la police judiciaire de Cayenne, les victimes sont un homme né en 1961, gérant du commerce, sa sœur née en 1966, et une jeune femme de leur famille née en 2004. Les commerçants étaient "d'origine asiatique", selon les pompiers.



En Guyane, de nombreuses épiceries de quartier sont tenues par des commerçants d'origine asiatique, et fréquemment la cible de violences. En août 2022, l'un d'eux avait été tué dans son commerce lors d'une fusillade à la suite d'un braquage.