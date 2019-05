Triathlon nature – Xterra Tahiti : Plus de 1000 participants attendus

La 4e édition du Xterra Tahiti se déroulera à Moorea les vendredi 31 mai et samedi 1er juin. Il s’agit en réalité de la 12e édition des « épreuves nature » proposées chaque année par les « vieux sportifs œnologiquement passionnés » du club VSOP de Jean Michel Monot, puisque c’est cette même organisation qui propose la Transtahitienne depuis plus de dix ans. L’organisation est bien rôdée et est résolument tournée vers l’international grâce à son partenariat avec Air Tahiti Nui.



Le public local n’est pas pour autant oublié puisque pas moins de sept épreuves permettent à des sportifs de tous âges et de tous niveaux de s’exprimer. L’épreuve reine reste le Xterra, un triathlon nature qui proposera 1500 mètres de natation, 30 km de VTT et 10 km de course à pied. Une centaine d’hommes et une trentaine de femmes sont inscrits.



Maxim Chané, Cédric Fleureton, Brice Daubord, Arthur Serrières…de nombreux professionnels métropolitains seront de la partie. Les femmes ne seront pas en reste avec la présence de Carina Wasle, 6e mondiale. Au niveau local, Cédric Wane, Teva Poulain et Frédéric Tête, entre autres, défendront les couleurs polynésiennes. Comme chaque année, le Xterra est une épreuve qualificative pour les championnats du monde de la discipline qui se déroulent à Hawai’i en octobre.



Un Fun Tri sera ouvert vendredi aux novices sur un parcours de 250 mètres en natation, 6 km en VTT et 2,8 km en course à pied. Un parcours pour les vélos à assistance électrique (VAE) et les VTT sera également proposé vendredi.