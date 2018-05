Triathlon Nature - Xterra Tahiti : Six mois de préparation avant le jour J

Jean Michel Monot et ses amis du VSOP (vieux sportifs œnologiquement passionnés) mettent chaque année la barre un peu plus haut. Le Xterra Tahiti est devenu un événement incontournable de Polynésie française, inscrit au calendrier des grands évènements du Pays et faisant preuve d’un grand dynamisme. L’événement se déroulera cette année exclusivement sur Moorea, il proposera divers parcours et diverses disciplines.



L’épreuve reine reste le Xterra Triathlon Elite ATN avec pas moins de 142 inscrits. Il s’agira pour l’élite de boucler 1,5 km en natation, 32 km en VTT et 10,6 km en course à pied. Il y aura également le Tupuna Trail Edt Engie, une course à pied en hors-piste de 55 km avec 143 inscrits. Il y a ensuite le Aito Trail SPEA sur un parcours de 27 km, le Iti Trail Rotui 13 km, le Fun Tri ATN et la E-Bike Race (course avec vélo à assistance électrique), pour un total estimé à environ 800 inscrits.