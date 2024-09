Triathlon - Le duo Estival/Kruker remporte le swimrun de Mararatri

Tahiti, le 9 septembre 2024 - Le club Mararatri a organisé dimanche matin, à partir du complexe OPT de Pirae, des triathlons de distances variées et un swimrun sur des parcours fixés entre les communes de Pirae et Arue. Antoine Estival et Matthieu Kruker se sont imposés sur le swimrun, une discipline qui s’étoffe au Fenua.



Propositions variées dimanche matin pour les amateurs de sport entre le Raid Vittel, la cyclosportive organisée autour de l’île de Tahiti par l’association SOS Suicide et Pirae cyclisme et le rendez-vous proposé par le club de triathlon Mararatri. Les trois ont fait recette en termes de participation, Mararatri enregistrant près de 200 athlètes sur les différents triathlons du jour et le premier swimrun organisé par le club.



Quatre triathlons étaient au programme, deux réservés aux plus jeunes pratiquants (6-8 ans et 9-11 ans) et deux de distances XS et S, auxquels s’est ajouté un swimrun pour finir. La gestion et la sécurité des épreuves, entre natation, cyclisme et course à pied, dont les parcours étaient établis entre les communes de Pirae et Arue, imposaient une équipe encadrante étoffée. Les plus jeunes ont donné le ton en début de matinée sous un soleil éclatant, Tamahau Shun s’imposant en 6-8 ans et Torea Vincenti l’imitant en 9-11 ans, tous deux sociétaires des Tamarii Punaruu. Place ensuite au triathlon XS qui réunissait principalement des benjamins et minimes pour une distance totale de 12 km. C’est de nouveau un Vincenti qui s’y est distingué, en l’occurrence Manea, également licencié à Tamarii Punaruu, qui a bouclé l’épreuve en 31’ 03’’ devant Théophile Sery (31’ 11’’) et Natiméo Zijp (34’ 29’’). Puis 25,350 km au menu des partants du triathlon S, dont 750 m de natation parcourus dans des conditions difficiles avec un fort courant contraire selon l’orientation du parcours. Noé Delbreil Guyot, encore cadet et jeune espoir de la discipline licencié à Fei Pi triathlon, a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur après 1 h 02’ 03’’ de course. Le senior Nicolas Rodts du VSOP a fait 2e en 1 h 02’ 28’’, le master Ludovic Chastang, coéquipier de Noé à Fei Pi, prenant la 3e place en 1 h 05’ 08’’.

De plus en plus d’adeptes du swimrun



Mararatri organisait également dimanche son premier swimrun, une discipline qui s’impose de plus en plus dans le paysage sportif local. Plus accessible que le triathlon en termes économiques dans la mesure où le cyclisme n’y figure pas, la discipline gagne continuellement en nombre de pratiquants depuis environ deux ans. Ils étaient ainsi 350 au départ du récent swimrun de Moorea et ils étaient encore plus d’une centaine dimanche, dont 90 non-licenciés, au swimrun de Mararatri. Les performances internationales de Thomas Lubin et Cédric Wane ne sont sans doute pas étrangères au succès local du swimrun, même si la majorité de ses participants s’y consacrent pour le fun et sans l’ambition de parvenir au haut ou très haut niveau.



Mais la course de dimanche a démontré qu’il y avait des athlètes fort bien préparés pour l’exercice, à l’image du duo Antoine Estival et Matthieu Kruker qui a couvert la distance S (2,9 km de natation, 9,6 km de course à pied) en 1 h 29’ 19’’ avec plusieurs segments de natation pas faciles à négocier compte tenu des conditions du jour. Heimanu Boosie, le président de Mararatri, a montré l’exemple en prenant la 2e place, associé à Philippe Teaonui en 1 h 30’ 24’’. Philippe Digonnet et Nicolas Ruiz ont complété le podium en 1 h 30’ 30’’.



Denis Vardon, membre du bureau directeur de Marara Tri, a tiré un bilan de la journée : “On n’est pas loin de 200 participants au total et compte tenu de la concurrence d’autres événements sportifs aujourd’hui, c’est une participation qui est satisfaisante. Je retiens aussi qu’il y avait beaucoup de non-licenciés sur la course de swimrun que nous avons rajoutée à notre programme habituel et c’était à mon sens une bonne initiative car c’est une discipline qui se développe. Elle est sportive mais aussi ludique par rapport aux distances que nous avons proposées aujourd’hui et qui sont abordables pour beaucoup. Et le fait de courir et nager à deux crée de l’émulation.”



Les amateurs de course à pied pourront remettre ça dimanche prochain à l’occasion du Championnat de Polynésie de semi-marathon qui se déroulera à Hitia’a.



Patrice Bastian

Résultats



*Swimrun S (2,9 km de natation, 9,6 km de course à pied)

1. Antoine Estival/Matthieu Kruker (CNP/NL) 1 h 29’ 19’’

2. Heimanu Boosie/Philippe Teaonui (Mararatri/Mararatri)1 h 30’ 24’’

3. Philippe Digonnet/Nicolas Ruiz (NL/NL) 1 h 30’ 30’’

4. Raihauarii Mama/Eddy Pang-Fat (NL/NL) 1 h 30’ 38’’

5. Hitiroa Masingue/Teroo Salmon (NL/NL) 1 h 34’ 45’’

…

50 équipes classées



*Triathlon S (750 m de natation, 20 km de vélo, 4,6 km de course à pied)

1. Noé Delbreil Guyot (cadet-Fei Pi Tri) 1 h 02’ 03’’

2. Nicolas Rodts (senior-VSOP) 1 h 02’ 28’’

3. Ludovic Chastang (master-Fei Pi Tri) 1 h 05’ 08’’

4. Adil Abounaidane (master-NL) 1 h 06’ 19’’

5. Christophe Piton (master-Kona Tri) 1 h 06’ 55’’

…

39 coureurs classés



*Triathlon XS (400 m de natation, 9,3 km de vélo, 2,3 km de course à pied)

1. Manea Vincenti (minime-Punaruu Tri) 31’ 03’’

2. Théophile Sery (minime-Kona Tri) 31’ 11’’

3. Natiméo Zijp (minime-Kona Tri) 34’ 29’’

4. Jules Hotellier (Benjamin-Kona Tri) 34’ 39’’

5. Nais Hernandez (Minime-Kona Tri) 35’ 27’’

…

17 coureurs classés

