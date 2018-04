Triangulaire confirmée pour le second tour des Territoriales

PAPEETE, 24 avril 2018 - Le haut-commissaire de la République, a fixé mardi soir par arrêté (n° HC/256/DIRAJ/BRE) les listes de candidats pour le second tour de l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française du dimanche 6 mai prochain.



Les trois listes admissibles au second tour de scrutin ont confirmé leur candidature. Le second tour des Territoriales se jouera dans une triangulaire Tapura-Tahoera'a-Tavini.