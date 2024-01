Très bonne affaire pour Vénus face à Tefana

Tahiti, le 28 janvier 2024 - Un seul match de playoffs au programme de la 2e journée, mais un match au sommet à Mahina vendredi soir entre Vénus et Tefana, les deux prétendants au titre. Vénus a réalisé une très bonne opération en s’imposant 3-1. En playdowns, Taiarapu et Pueu ont enchaîné un deuxième succès contre Temanava (2-1) et Papenoo (6-4). L’Olympic de Mahina et les Jeunes Tahitiens se sont quittés sur un nul (3-3).



Les playsoffs proposent un début de championnat tronqué avec les rencontres de Pirae et Dragon reportées jusqu’à la 5e journée, le 1er mars. Plusieurs joueurs de Dragon figurent parmi les Tiki Toa actuellement en préparation au Brésil avant le Mondial de beach soccer. Une seule affiche de playoffs lors de la 2e journée, mais une affiche de prestige entre Vénus qui recevait vendredi soir le champion en titre, Tefana, sur son terrain de Mahina. Les deux équipes avaient bien entamé la deuxième partie de saison lors de la 1ère journée : Vénus avait battu (5-2) Central et Tefana avait dominé (4-1) Punaruu. Les deux équipes ont entamé la rencontre avec beaucoup d’engagement, vendredi. Une attitude logique vue l’importance du match. Mais cela a porté les joueurs à privilégier le jeu aérien avec finalement peu de continuité dans les actions de part et d’autre. Le contexte a souri à Vénus qui a ouvert le score à la 25e minute, Anapa Debruyne repoussant une première frappe du pied sur sa ligne après une tête de Roonui Tehau, mais le ballon revenint devant le but et l’attaquant de Vénus qui jouait en pointe à la place de l’habituel buteur, Teaonui Tehau, sélectionné chez les Tiki Toa, reprit de près pour ouvrir le score (1-0). Le choc était intéressant et indécis mais peu propice à du football bien léché, eu égard au gros pressing des deux côtés. Le score ne devait pas évoluer jusqu’au repos.



La deuxième période s’est animé dès l’entame. Quasiment sur l’engagement, une frappe de 20 mètres de Tehotu Gitton touchait le haut de la transversale de Debruyne. Sur l’action suivante, Roonui Tehau doublait la mise (2-0) de près. Le match et le rythme était haché par les fautes bien que la rencontre se déroule dans un très bon esprit. Et c’est sur une action rapidement jouée par Tefana que François Mu réduisait la marque (2-1), bien servi par Honoura Maraetefau. Les deux équipes ne lâchaient rien et c’est finalement Vénus qui a eu le dernier mot lorsque Djanny Diarra débordant côté gauche centra dans la surface, pour une reprise de Roonui Tehau aux six mètres (3-1) et un triplé à la marque. Ce n’est que la 2e journée des playoffs, mais Vénus a marqué trois points que l’on peut considérer comme très importants pour la suite du championnat.

Des Playsdowns à rebondissements



La poule de relégation (trois descentes directes et un barragiste) assure le spectacle depuis deux journées. La première avait été prolifique en but et la seconde l’a été tout autant et empreinte de suspense lors des trois matches au programme. Vendredi soir à Mahina en ouverture de Vénus-Tefana, l’OM et JT ont terminé sur le score de 3-3 mais après une fin de match à rebondissement. Alors que l’OM menait 2-1, JT a pris l’avantage 3-2 avec deux buts de Tuahiti Rereao (77e) et Rayan Petitgas (85e). Mais la formation de Mahina a trouvé les ressources pour égaliser par Teiki Richmond (89e). Le nul n’arrangeait pas forcément les deux équipes très menacées par la descente selon les pronostics. Samedi à Pater, le match s’annonçait indécis entre Taiarapu et Temanava et il le fut car si Taiarapu a mené 2-0 avec un doublé de Timiona Parker, Temanava a réduit la marque en fin de match (2-1, 86e) par Bryan Toromona et a poussé jusqu’au bout. Taiarapu a bien démarré les playsdown avec deux succès et c’est aussi le cas de Pueu qui s’est imposé 6-4 contre Papenoo. Toujours menée, la formation de la côte est a toutefois fait douter Pueu en revenant à 3-2 puis 5-4. Mais Raimana Tetuanui auteur d’un quadruplé a assuré la victoire (6-4) de Pueu à la 89e minute.

Un seul match en playoffs lors de la 3e journée avec un affrontement entre Punaruu et Central vendredi soir au stade de Punaruu. À retenir en playsdown la rencontre entre Taiarapu et Pueu vendredi soir à Pater.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Janvier 2024 à 15:53 | Lu 158 fois