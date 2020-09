Trente exposants pour la 2e édition du salon TI’A

Prévue initialement en mars et reportée à cause du confinement, cette édition doit aider à rebooster les petites structures, très touchées par la crise. "Dans le contexte économique actuel, il est vraiment de notre ressort à la CCISM de soutenir et d’accompagner les petites entreprises. Elles souffrent beaucoup et ce genre d’événement leur permet d’avoir de la trésorerie, de vendre (…). C’est une bouffée d’oxygène pour elles. La vie économique doit continuer, si on ne veut pas que ces petites entreprises meurent", explique Odile Tcheou.



Compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation n’a pas été des plus simples. "Cela a été compliqué à mettre en place, il a fallu demander l’autorisation au Haut-commissariat, puis prévoir tout une organisation pour gérer les flux du public, la distanciation sociale, le marquage au sol, les protocoles à suivre (…). Des guides sanitaires de la ville de Papeete viendront aussi apporter leur soutien (…)", poursuit Odile Tcheou. Avant de rajouter que bien sûr "Le masque sera obligatoire dans le salon".

Samedi, les visiteurs pourront également profiter de tours gratuits en E-tuktuk, ainsi que des animations ludiques et gratuites encadrées par l'Espace Info Energie et l’association Te Ora Naho. Ils pourront également découvrir le Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE). L’objectif de ce projet est de construire, dans le cadre d’une coopération régionale, un développement durable et résilient des économies des Pays et Territoires d’Outre-Mer du Pacifique (PTOM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna et Pitcairn) face au changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables.