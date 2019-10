Tremblement de terre aux Philippines: 5 morts

Manille, Philippines | AFP | jeudi 17/10/2019 - Un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mercredi l'île de Mindanao dans le sud des Philippines y a fait 5 morts et des dizaines de blessés, ont indiqué les autorités locales jeudi.



Le séisme, qui s'est produit mercredi peu après 19H30 locales (11h37 GMT), a détruit des dizaines de maisons. Jeudi après-midi, les autorités ont indiqué que 5 personnes avaient péri et que 53 autres avaient été blessées.

Trois personnes ont été tuées par des glissements de terrain et une autre l'a été par l'effondrement d'un mur. Le cinquième est décédé d'une attaque cardiaque, a indiqué le Conseil pour la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles.

Les services locaux de sismologie, qui ont exclu le risque d'un tsunami, ont enregistré plus de 300 répliques depuis mercredi soir.

Les Philippines sont situées sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques sources de fréquente activité sismique et volcanique.