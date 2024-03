Treize hospitalisés après des turbulences sur un vol vers la Nouvelle-Zélande

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 10/03/2024 - Treize passagers d'un vol en provenance de Sydney en Australie ont été hospitalisés après que leur avion à destination du Chili via Auckland en Nouvelle-Zélande a connu un "incident technique" qui a provoqué d'importantes turbulences lundi, a-t-on appris auprès des secours et de la compagnie aérienne LATAM.



Le vol LA800 "a eu un incident technique pendant le voyage qui a provoqué un fort mouvement. L'avion a atterri comme prévu à l'aéroport d'Auckland", selon la compagnie LATAM basée au Chili.



Les secours ont rapporté avoir été alertés vers 16H00 heure locale (03H00 GMT) avant de se rendre à l'aéroport avec cinq ambulances.



"Nos équipes d'ambulanciers ont évalué l'état d'une cinquantaine de patients, dont un se trouvait dans un état grave, et les ont traités", a déclaré Gerard Campbell, des Ambulances St John de Nouvelle-Zélande, ajoutant que 13 personnes avaient été transportées à l'hôpital.