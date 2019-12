Travaux sur le réseau haute tension au pont de l'Est

Tahiti, le 4 décembre 2019 - La société de Transport d'énergie électrique en Polynésie (TEP) mène des travaux de maintenance du réseau électrique haute tension à Papeete, jusqu'au 13 décembre prochain.



Dans le cadre du programme de sûreté et de sécurisation du réseau de transport 90 000 volts, des travaux de génie civil sont menés par la société d'économie mixte Transport d'énergie électrique en Polynésie (TEP) lieu sur l’avenue du Régent Paraita et sur l’avenue Georges Clemenceau jusqu’au rond-point de l’Est à Papeete.



Ces travaux de maintenance sont conduits uniquement de nuit sur la période du mardi 3 au vendredi 13 décembre. Une signalisation de circulation alternée sera mise en place durant la période d'intervention, afin de minimiser le désagrément des riverains et des usagers de la route.