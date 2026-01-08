

Travaux nocturnes sur la RT5 à l’échangeur de Puurai pendant deux semaines

TAHITI, le 21 janvier 2026 - Des travaux de rénovation de la chaussée sont programmés sur la RT5, au niveau de la voie lente de la RDO côté mer, à l’échangeur de Puurai, dans la commune de Fa’a’a.



Le chantier débute ce mercredi 21 janvier et s’étalera sur environ deux semaines, avec des interventions réalisées exclusivement de nuit, de 20 heures à 4 heures du matin.



Selon le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, Jordy Chan, ces opérations entraîneront une neutralisation temporaire de la voie de droite, ainsi que la fermeture des bretelles d’accès à l’échangeur de Puurai durant les horaires de travaux. Une signalisation spécifique sera mise en place et maintenue pendant toute la durée du chantier.



Les autorités assurent que toutes les dispositions sont prises pour rétablir la circulation dans les délais prévus, tout en garantissant la sécurité des usagers. Les automobilistes sont toutefois invités à faire preuve de vigilance accrue lors de leurs déplacements dans ce secteur et à anticiper d’éventuelles perturbations.

