Transport aérien : le cri de colère des habitants de Ua Huka

UA HUKA, le 15 novembre 2018 - Depuis dimanche, le twin Otter d'Air Tahiti n'effectue plus de liaisons entre Ua Huka et Nuku Hiva, ce qui entraine plusieurs difficultés pour les habitants et les touristes. Mercredi en fin de journée, une mamie de 79 ans a dû être évasanée sur un bonitier, malgré des conditions météorologiques défavorables. Sa famille crie sa colère.



" J'ai pleuré de colère ", raconte Rosina Teatiu, une des filles de cette dame de 79 ans qui a dû prendre la mer pour rejoindre l'île de Nuku Hiva, malgré une mer agitée.



Déjà opérée à Papeete le 9 octobre, " suite à une fracture du fémur", cette mamie est revenue sur son île natale vendredi dernier. Mais son retour ne sera pas de tout repos. "En prenant sa douche, ma nièce a entendu un craquement au genou ", explique Rosina Teatiu. " Nous sommes allés voir l'infirmier, il a pris des photos, il nous a dit qu'il avait informé le Samu et nous avons attendu, en vain, un retour jusqu'à mardi. "



Sans twin otter, l'évasan de cette mamie semble compliqué. Ne sachant plus quoi faire, Rosina décide de contacter sa sœur qui est aide-soignante à l'hôpital de Nuku Hiva. " Je lui ai dit que maman souffrait et qu'il fallait lui trouver un bonitier parce qu'elle ne supporterait pas de voyager sous le soleil. Dans la journée, elle m'a rappelée pour me dire qu'elle avait trouvé un bonitier et que ce sera celui qui est utilisé lors de la rotation de l'administration qui est en tournée sur Ua Huka. Maman a attendu du matin jusqu'à 17h45-18 heures pour partir sur Taiohae, ce n'est pas normal ", s'insurge Rosina.



Et en soirée, le verdict tombe : la prothèse de cette mamie a craqué, ce qui lui a valu une autre opération à Nuku Hiva, cette fois-ci. " Elle n'a pas voulu repartir à Papeete, elle a dit au docteur : 'Je suis fatiguée de me battre' ", dit Rosina, avant de rajouter cette phrase empreinte d'émotion : "A ux Marquises, on n'a pas le droit d'être malade ". Comme le chantait Jacques Brel en 1977 : " Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise, aux Marquises ".



" On ne peut plus accepter d'être évasané dans ces conditions, en 2018. En poti marara, on a à peu près 2 heures de bateau et en bonitier, on en a pour 3 heures ou 3h30 pour la traversée ", prévient Arii Taiaapu, président du comité du Tourisme à Ua Huka.