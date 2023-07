Transmission de savoirs au 2e Heiva Aroa de Moorea

Moorea, le 11 juillet 2023 - La deuxième édition du Heiva Aroa a eu lieu vendredi à Afareaitu avec la participation des groupes des cinq communes associées de Moorea. La commune de Moorea-Maiao, organisatrice de cet événement culturel, s’est satisfaite de la progression du nombre de participants par rapport à la première édition. L’objectif est en effet de transmettre les savoirs traditionnels aux jeunes de l’île pour que la culture polynésienne perdure.



La commune de Moorea-Maiao, en partenariat avec le contrat de ville, a organisé vendredi soir la deuxième édition Heiva Aroa dans la salle omnisports de Afareaitu. Pour cet événement, cinq groupes de danse issus des différentes communes associées de l’île (Afareaitu, Haapiti, Papetoai, Paopao et Teavaro) ont offert sur scène des prestations de ‘ori tahiti et de percussions traditionnelles devant un public venu nombreux. La municipalité de l’île Sœur souhaite favoriser l’inclusion sociale des jeunes de l’île, ceux notamment qui ne peuvent se payer des cours privés, en leur offrant depuis quelques mois des cours d’apprentissage de danses et de percussions traditionnelles. La soirée de vendredi était donc la finalité de tout le travail accompli par les différentes personnes ressources chargées de transmettre leurs savoirs à ces jeunes.



Cette seconde édition a plutôt été une réussite au vu du fort engouement dans l’ensemble des communes, avec environ 300 participants âgés de 8 ans et plus. “L’objectif était de garder ceux qui ont déjà participé à la première édition pour qu’il y ait une continuité dans cette action. On a toutefois une augmentation du nombre de participants dans certains groupes, comparé à l’année dernière, comme celui de Papetoai”, s’est satisfaite Timeri Manate, agent communal en charge de la culture et du patrimoine. Elle ajoute que “l’objectif à long terme est de faire en sorte que ces jeunes prennent la relève. Il faut que la transmission des savoirs traditionnels se fasse de manière à ce que la culture polynésienne perdure dans le temps. Nos enfants apprennent vite. Ils vont plus tard devenir les détenteurs des savoirs traditionnels.”

Message de sensibilisation Les responsables de groupe aussi sont satisfaits de la hausse de participation cette année, à l’image de Tere Ruupena, responsable du groupe d’Afareaitu. “On voit qu’il y a plus d’enfants qui ont participé à cette deuxième édition que celle de l’année dernière. Ce qui veut dire que le Heiva Aroa prospère. Il faudrait aussi que les parents accompagnent leurs enfants pour les prochaines éditions, sinon les autres enfants vont rester chez eux sans bénéficier de ce programme. On a choisi cette année le thème de la préservation de notre océan parce qu’il devient de plus en plus pollué. On souhaite rappeler aux adultes qu’il faut arrêter cette pollution et plutôt préserver le milieu marin pour nos générations futures.”



Maitia Marina, responsable du groupe de Teavaro, était également ravie de la forte participation à Teavaro. “Nos enfants étaient très motivés pour venir participer aux séances d’apprentissage. Certains n’ont toutefois pas pu venir parce qu’ils n’ont pas de moyen de transport. On a choisi le thème du Arearea parce que beaucoup de jeunes viennent s’amuser pendant la période du tiurai. Notre but est de transmettre nos savoirs culturels aux enfants de Teavaro”, a-t-elle réagi.

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 11 Juillet 2023 à 20:04 | Lu 79 fois