

Trafic de cocaïne : Tahiti dans le viseur d’un réseau international démantelé

Tahiti, le 20 avril 2026 - La mort en 2025 d’un passeur sur un vol entre Paris et La Réunion a révélé l’ampleur d’un trafic de cocaïne structuré à l’échelle internationale… avec Tahiti sur la route. De quoi relancer les inquiétudes sur l’ancrage de ces réseaux dans le Pacifique.





C’est une affaire qui dépasse largement La Réunion. Selon Zinfos 974, l’enquête ouverte après la mort d’un passeur en avril 2025 a mis au jour un réseau international bien rodé. L’homme, en provenance de Paris et à destination de Saint-Denis, transportait 77 ovules de cocaïne dans son corps. L’un d’eux s’est rompu en plein vol, provoquant une overdose fatale.



Mais au fil des investigations, les autorités ont retracé des itinéraires bien plus larges : les “mules” opéraient entre les États-Unis (San Francisco, New York), l’Europe, la zone océan Indien… et Tahiti, identifiée comme un point de passage dans ces circuits. Pour la Polynésie française, cette mention n’est pas anodine. Elle confirme que le territoire s’inscrit désormais dans des routes aériennes utilisées par des organisations criminelles internationales. Un rôle d’escale, voire de transit, qui interroge alors que les saisies de stupéfiants se multiplient ces dernières années.



Rédigé par La rédaction le Lundi 20 Avril 2026 à 11:22 | Lu 1430 fois



