Trafic d'ice : nouveau coup de filet à Papeete

PAPEETE, 20 août 2018 - Neuf personnes ont été mises en examen et cinq incarcérées ce week-end après la vague de perquisitions et d’interpellations conduite la semaine dernière à Papeete, dans le cadre d’une nouvelle affaire de trafic d’ice.



L’information a été révélée vendredi dernier par nos confrères de la Dépêche de Tahiti. Le coup de filet opéré en début de semaine dernière à l’hôtel Sarah Nui de Fare Ute, lors d’une action coordonnée de police et gendarmerie, a permis l’interpellation d’une douzaine de personnes soupçonnées d’être mêlées à un nouveau réseau local de trafic d’ice. Plusieurs dizaines de millions de francs ont été saisis lors de cette opération.



Neuf personnes ont été mises en examen ce week-end parmi lesquelles cinq ont été placées en détention provisoire, où elles ont rejoint un premier suspect mis en examen et écroué mi-août dans ce même dossier.