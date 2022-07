Trafic d’ice : Yannick Mai et ses complices renvoyés devant le juge d’instruction

Tahiti, le 28 juillet 2022 – Yannick Mai et deux autres prévenus ont été présentés devant le tribunal correctionnel de Papeete jeudi après-midi, dans une affaire d’acquisition et d'importation d'ice, avec association de malfaiteurs. En avril, 361 grammes de méthamphétamine avaient été interceptés dans un colis en provenance de Californie. Mais l’affaire a été renvoyée devant le juge d’instruction pour poursuivre les investigations.



Yannick Mai comparaissait à nouveau devant le tribunal correctionnel de Papeete jeudi après-midi, toujours dans le cadre d’un trafic d’ice. L’ancien guide touristique, déjà condamné à neuf ans de prison ferme en 2020, puis remis en liberté en mars 2021 à la suite d’un vice de forme, était cette fois-ci poursuivi pour association de malfaiteurs avec d'autres suspects d'un trafic d'ice.



Dans cette nouvelle affaire, un homme de 49 ans en récidive de trafic de stupéfiants et une femme de 40 ans -déjà incarcérée aux Etats-Unis avec Yannick Mai- étaient poursuivis pour avoir acheté et importé 361 grammes de méthamphétamine. La drogue, envoyée par colis depuis la Californie, avait été interceptée à la Poste de Arue, dissimulée dans des bougies. L’enquête a permis de remonter jusqu’à la prévenue, qui a déclaré lors de sa garde à vue avoir servi d’intermédiaire en ayant commandé l’ice aux États-Unis. Yannick Mai, de son côté, a reconnu avoir aidé "son amie" lorsqu’elle avait perdu la trace de son colis et soupçonnait son complice de l’avoir devancée.



Ce "dossier particulièrement complexe", dixit le président du tribunal, à la fois par le passé des protagonistes et par les investigations restant à mener, a finalement été renvoyé devant un juge d'instruction. Les trois prévenus devaient être présentés au magistrat dans l’après-midi.



Rédigé par Lucie Ceccarelli le Jeudi 28 Juillet 2022 à 19:53 | Lu 837 fois