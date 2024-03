Trafic d'ice : Murphy Tchen relaxé en appel

Tahiti, le 8 mars 2024 – Condamné en première instance à trois ans de prison ferme pour trafic d'ice, Murphy Tchen a été relaxé jeudi matin par la cour d'appel. Lors de l'audience, son avocat a fait valoir qu'il n'y avait aucun élément à charge contre son client dans le dossier.



Déjà connu de la justice pour avoir participé à une vaste escroquerie aux fausses cartes bancaires et pour avoir commis des vols avec arme, Murphy Tchen a comparu jeudi matin devant la cour d'appel dans le cadre d'une importation d'ice. Des accusations qui lui avaient valu la peine de trois ans de prison ferme lors du procès de première instance. Cette affaire avait éclaté en août 2022 lorsqu'un homme avait été arrêté à l'aéroport de Tahiti Faa'a en provenance de Bora Bora avec 35 grammes cachés in corpore. Durant l'enquête menée suite à cette interpellation puis durant l'instruction, Murphy Tchen avait été désigné comme étant le commanditaire de cette importation ainsi que d'une autre.



Tel qu'il l'avait déjà fait valoir lors de son premier procès, le trentenaire a de nouveau expliqué à la cour d'appel jeudi qu'il était innocent en affirmant qu'il n'avait désormais “plus confiance en la justice”. Alors que l'avocate générale venait de requérir six ans de prison ferme à l'encontre de Murphy Tchen – soit le double de la peine prononcée en première instance – son avocat, Me Loris Peytavit a affirmé lors de sa plaidoirie qu'il n'y avait aucun élément dans la procédure permettant d'impliquer son client qui n'a eu ni “produit”, ni “argent” dans le cadre de cette affaire. Après en avoir rapidement délibéré, la cour d'appel s'est montrée sensible aux arguments de la défense puisqu'elle a relaxé l'intéressé.