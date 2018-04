Trafic aérien en hausse sur le début de l'année

PAPEETE, le 13 avril 2018. Les premiers résultats trimestriels 2018 du trafic passager aérien, affichent le même dynamisme que celui de l’an passé.



"A l’international, cette dynamique s’accélère de manière significative avec un taux de progression de 6% sur les trois premiers mois de l’année, avec un mois de février marqué par une forte hausse (+12%) en lien avec les escales de plusieurs paquebots de croisières à Tahiti", souligne Aéroport de Tahiti. "Côté domestique, on observe une tendance également positive, mais sur un rythme plus modéré, à l’inverse de ce qu’on avait pu observer en 2017 où le trafic local avait davantage porté la croissance que le trafic international."

Au total, Tahiti-Faa'a aura accueilli près de 290 000 passagers sur ces trois premiers mois de l’année, répartis de manière quasiment égalitaire entre les segments international et domestique (respectivement 49,2% et 50,8%).