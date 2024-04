Toutes les Paloma en une seule

Tahiti, le 4 avril 2024 - Gagnante de Drag Race France, Hugo Bardin, alias Paloma, comédien singulier, drag-queen plurielle, nous emmène à la rencontre de toutes les femmes qui l'habitent… Pourvu qu’elles soient rousses. À voir au Grand théâtre, en septembre prochain à Papeete.







Plongez dans l’univers flamboyant de Paloma au “pluriElles”, un spectacle au concept inédit.

Réputée pour ses interprétations captivantes, la comédienne et drag-queen exploite sa polyvalence pour un spectacle époustouflant.



Lors de son show, vous ferez la connaissance de Néfertiti, Lova Shiva peut être Madonna et d’autres femmes de sa vie. Au-delà de la performance scénique, c'est une aventure alliant authenticité et finesse d’écriture qui est offerte lors de ce spectacle.



Fort de sa première réalisation, Hugo Bardin créa Paloma pour son deuxième court-métrage. Le film réconte l’histoire d’amour entre une drag-queen et un routier. C’est à ce moment-là qu’il s’intéresse plus sérieusement à ce domaine artistique. Pour ce personnage, il s’inspire de ses influences culturelles : des chanteuses des années 1980 dont son idole Mylène Farmer, ainsi que des actrices des films de Pedro Almodóvar comme Rossy de Palma. Il emprunte le prénom de Paloma Picasso, fille du célèbre peintre dont il admire la carrière et le charisme.



Révélation à la Drag Race



En 2022, l’émission américaine RuPaul's Drag Race est adaptée en France. L’émission met en scène une compétition de drag-queens avec différents défis iconiques, et avec pour juge, la drag-queen superstar Nicky Doll.



Paloma fait partie des dix candidates de la première saison et se fait remarquer par ses looks chiadés et engagés aux nombreuses références cinématographiques ainsi que pour son jeu, notamment dans le Snatch Game où elle parodie Fanny Ardant. La reine Paloma est sacrée grande gagnante de la première saison de l’émission qui a rassemblé plus de 7 millions de téléspectateurs. Depuis, la carrière de Paloma s’est envolée. À la suite de la diffusion de l’émission, l’artiste sort son premier single “Love, l’Artère”. Elle décroche des rôles dans des séries télévisuelles comme Balthazar auprès de Tomer Sisley diffusée sur TF1, et dans le spin-off Fear The Walking Dead. En 2023, on la retrouve pour une chronique humoristique dans Quotidien sur TMC ainsi que dans Drama Queen, ou elle décrypte la saison 2 de Drag Race France en compagnie de ses acolytes partenaires de l’émission.



Paloma évolue aussi sur scène grâce à une série de représentations au Casino de Paris et une tournée du show tiré de l’émission Drag Race France. En 2023, c’est en solitaire qu’elle monte sur les planches grâce à son premier spectacle “Paloma au pluriElles”. Actuellement en tournée dans toute la France le spectacle est régulièrement joué à guichets fermés.

Informations pratiques

Hugo Bardin – Paloma au pluriElles

Samedi 7 septembre 2024 -19h30

Grand théâtre

Tarifs

Catégorie 1 : 5 900 francs Places numérotées et excellente visibilité

Catégorie 2 : 5 500 francs Places numérotées et très bonne visibilité

Réservez vos billets en ligne dès maintenant avec zéro frais pour la transaction sur : www.ma-billetterie.pf et dans les magasins iStore et Smartstore

Choix de places : À l’achat de votre billet en magasin ou en ligne sur votre ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez à tout moment sélectionner vos places si le spectacle est numéroté. Hugo Bardin – Paloma au pluriEllesSamedi 7 septembre 2024 -19h30Grand théâtreCatégorie 1 : 5 900 francs Places numérotées et excellente visibilitéCatégorie 2 : 5 500 francs Places numérotées et très bonne visibilitéRéservez vos billets en ligne dès maintenant avec zéro frais pour la transaction sur : www.ma-billetterie.pf et dans les magasins iStore et SmartstoreChoix de places : À l’achat de votre billet en magasin ou en ligne sur votre ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez à tout moment sélectionner vos places si le spectacle est numéroté.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 4 Avril 2024 à 19:28 | Lu 200 fois