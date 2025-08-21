

Toute la flotte d'Air France dotée de wifi haut débit gratuit d'ici à la fin 2026

Paris, France | AFP | mardi 09/09/2025 - Toute la flotte d'avions d'Air France sera équipée de wifi haut débit gratuit d'ici à la fin de l'année prochaine, a annoncé mardi la compagnie aérienne.



Celle-ci "s'apprête à équiper le cinquième appareil de sa flotte du wifi très haut débit, permettant de profiter gratuitement pendant le voyage d’une qualité de service stable, rapide et sécurisée", a-t-elle affirmé dans un communiqué.



Air France, qui se targue d'être "la première grande compagnie européenne à offrir ce service à bord", a l'intention de "proposer cette offre sur 30% de ses avions d’ici à la fin de l’année et sur l’intégralité de sa flotte fin 2026", selon la même source.



Ce service sera offert pour tous les passagers dans toutes les classes, sous réserve d'être membres du programme de fidélité Flying Blue, auquel l'inscription est aussi gratuite. Il n'y aura pas d'option payante pour les non-membres.



Air France proposait jusqu'ici un wifi reposant sur la technologie des satellites de télécommunication géostationnaires.



Son nouveau service s'appuie en revanche sur des constellations de satellites en orbite basse, en l'occurrence ceux de Starlink, la société du milliardaire américain Elon Musk.



Alors que les satellites géostationnaires sont situés à 35.000 km d'altitude, les constellations évoluent à quelque 600 km, réduisant le délai de latence, avec une bande passante adaptée au "streaming" de vidéos.



Air France, en octobre 2024, peu après l'annonce de ses ambitions dans le haut débit, avait chiffré l'investissement à des "dizaines de millions d'euros" mais l'avait défendu comme un facteur de différenciation avec ses concurrents.



Le fait de conditionner l'accès à un internet gratuit à l'appartenance à des programmes de fidélité permet aussi aux compagnies aériennes d'étendre le champ de leurs opérations marketing.



Outre Air France, Starlink a déjà annoncé des partenariats avec United Airlines, Hawaiian et Qatar Airways.



Le service de télécommunication d'Amazon, baptisé Project Kuiper, va de son côté équiper en wifi les appareils de la compagnie aérienne JetBlue à partir de 2027, ont annoncé début septembre les deux entreprises.

le Mardi 9 Septembre 2025 à 05:55 | Lu 132 fois





