Tout savoir sur les nouvelles pièces

Des pièces plus esthétiques

La nouvelle gamme commune est constituée de six pièces : 5, 10, et 20 francs en métal blanc, 50 et 100 francs en métal jaune et 200 francs bicolore. Les pièces sont plus esthétiques avec une reprise contemporaine des signes identitaires des trois collectivités françaises du Pacifique, tels qu'ils figurent sur la gamme actuelle. Elles pourront être manipulées par les malvoyants puisque sur les flancs, elles présentent des parties lisses et des parties cannelées perceptibles au toucher. Les pièces sont toutes composées d'un motif principal et de motifs de petite dimension en couronne ou en frise :



Deux jeux de pièces circulaient jusqu'ici et vont disparaître : le premier circule en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le second au fenua. Ils comprennent tous deux des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 Fcfp. L'avers commun représente Minerve sur les pièces de 1 à 5 Fcfp et Marianne sur les pièces de plus grande valeur. C'est le revers qui diffère, portant le nom du territoire, la valeur faciale et une illustration.



Un impact environnemental



Demain, les tõta de 1 et 2 Fcfp représentent 61% des pièces en circulation, soit 132 millions d'unités sur un total de 221 millions. Leur disparition progressive va permettre de diminuer l'impact environnemental de la monnaie. Depuis plusieurs années, elles sont très peu utilisées et circulent rarement lors des échanges commerciaux, si elles ne sont pas perdues ou conservées par les particuliers. Fabrice Dufresne précise que “avec le volume actuel de pièces de 1 et 2 Fcfp, cela représente 500 pièces par habitants”. Aussi, l’ensemble des anciennes pièces seront expédiées vers la Monnaie de Paris pour être recyclées. “Elle seront refondues pour en extraire le métal qui sera revendu sur le marché”. Composées de nickel, magnésium et aluminium, “ces pièces étaient trop polluantes”, explique le directeur de l’IEOM. Le nouvel alliage comprend davantage de cuivre, un métal plus respectueux de l’environnement. “Il était temps de renouveler cette gamme de pièces qui ne répondait plus aux standards internationaux”.