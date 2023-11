Tout proche de l'or au tennis

Tahiti, le 21 novembre 2023 - Heimanarii Lai San, Heve Kelley, Reynald Taaroa et Antoine Voisin sont passés, lundi, tout proche de la médaille d'or au tournoi par équipe de tennis. Dans le double décisif face à Guam, la paire Taaroa-Voisin s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-4). Les dames, de leur côté, n'ont pas passé la phase de poule.



C'est un parcours presque parfait réalisé par la sélection masculine de tennis au tournoi par équipe des Jeux du Pacifique, aux îles Salomon. Leaders invaincus du groupe A, Heimanarii Lai San, Heve Kelley, Reynald Taaroa et Antoine Voisin ont ensuite écarté en demi-finale leurs rivaux calédoniens pour s'offrir lundi une finale face à Guam.



Un match pour la médaille d'or qui a mal débuté après la défaite en simple de Heimanarii Lai San face à l'expérimenté Daniel Llareas, en deux sets (7-6, 6-2). Le quintuple champion de Polynésie, Heve Kelley, malgré une entame de partie complètement ratée, a ensuite rééquilibré les débats en disposant de Camden Camacho en trois manches (0-6, 6-2, 6-0).



Tous les espoirs pour la médaille d'or reposaient sur le double et la paire composée de Reynald Taaroa et Antoine Voisin. Ces derniers avaient déjà apporté le point décisif en demi-finale face aux Calédoniens. Mais les joueurs tahitiens n'ont pas été en mesure de rééditer pareille performance et se sont inclinés en deux sets contre la paire Caldwell-Llareas (6-4, 6-4). Les Polynésiens se sont donc contentés de la médaille d'argent. À noter qu'il s'agit du meilleur résultat au tournoi par équipe au tennis pour une sélection masculine depuis les Mini-Jeux de Port-Vila en 1993.