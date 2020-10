Tous les Ehpad équipés en tests antigéniques d'ici à la semaine prochaine

Bobigny, France | AFP | mardi 27/10/2020 - Tous les Ehpad du territoire vont recevoir "d'ici la semaine prochaine" des tests antigéniques qui réduisent les délais de dépistage du coronavirus, a promis mardi la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon.



"D'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine, tous les Ehpad seront équipés en tests antigéniques", a déclaré Mme Bourguignon en marge d'un déplacement dans une maison de retraite médicalisée à Bobigny, près de Paris.



Selon elle, "il le fallait" pour "pouvoir dépister rapidement" et ainsi "éviter des clusters qui deviennent plus dangereux, la deuxième vague (du Covid-19) étant très forte".



Les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat en 15 à 30 mn contre plusieurs jours pour les tests PCR. Autorisés début octobre par la Haute autorité de santé, ils ont déjà été utilisés à titre expérimental ces dernières semaines pour une campagne de dépistage auprès du personnel de 80 Ehpad d'Ile-de-France ou dans la région Grand Est.



"Il faut isoler dès lors qu'il y a un cas et ne pas attendre, car ça peut prendre très vite dans ces lieux de vie partagés, au détriment des résidents et des soignants", a ajouté la ministre.



Actuellement, 550 foyers de transmission ("clusters") sont en cours d'investigation dans les Ehpad, un chiffre en forte augmentation, a-t-elle dit.



L'exécutif se réunit lors de conseils de défense sanitaires mardi et mercredi pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 et préparer un nouveau tour de vis des mesures de lutte, qui pourrait aller jusqu'à un reconfinement.



"Il y aura des décisions concernant les Ehpad", a confirmé Mme Bourguignon, sans préciser les scenarii sur la table.



Elle a toutefois plaidé pour "isoler et protéger en ne fermant pas totalement les droits de visite" aux résidents.



"Il faut des réponses graduées, proportionnées, pour maintenir le droit des personnes à garder le lien social avec leur famille, leurs aidants parfois", a-t-elle déclaré.