Tous contre les violences conjugales

PAPEETE, le 15 octobre 2019 -Les chiffres sont alarmants. L'année dernière, 3 femmes et un homme sont morts en Polynésie à cause de violences conjugales. Avec 917 victimes de violences conjugales en 2018, il y a toujours deux fois plus de violences dans les ménages Polynésiens qu'en métropole. Cette année, déjà deux femmes sont tombées sous les coups de l'homme qu'elles aimaient, et selon le procureur, les cas de violence sont encore en hausse. Selon lui, les violences augmentent dans la société, mais la parole se libère également et les femmes sont plus facilement prêtes à porter plainte, exposant encore plus crument le problème.C'est pour trouver des solutions concrètes à ce mal social que le Grenelle des violences conjugales a été lancé au niveau national le mois dernier. En Polynésie, une première rencontre entre l'État, le Pays, les communes et les associations a eu lieu ce mardi 15 octobre au haut-commissariat pour faire le point sur les actions en cours et dresser une liste d'actions à réaliser d'urgence.Dominique Sorain, le nouveau haut-commissaire, a expliqué à l'issue de cette réunion queLe représentant de l'État évoque ainsi les avancées au niveau judiciaire, comme la formation des policiers et des gendarmes pour l'accueil des victimes, la simplification des procédures, le développement des ordonnances de protection des victimes pour éloigner les conjoints violents, la mise en place des téléphones la page Facebook "Procureur de la république en Polynésie française. Violences familiales"... Toutes ces initiatives portent leurs fruits.Le téléphone Très Grave Danger en particulier, une initiative lancée en 2016 mais déployée à grande échelle en 2018, se révèle précieux. C'est un téléphone d'urgence remis à des victimes de violences, qui peuvent contacter les forces de l'ordre si leur conjoint viole l'ordonnance de protection et tente de pénétrer le foyer... Il bénéficie en ce moment même à 12 femmes, quiexplique Hélène Geiger, substitut du procureur, référente des violences intrafamiliale. La page Facebook mise en place par le bureau du procureur est également un franc succès, avec une vingtaine de demandes par mois reçues par une juriste qui donne des conseils, redirige les victimes et peut même activer la machine judiciaire pour aider les internautes.Le procureur général Thomas Pison a aussi insisté sur les initiatives pour réformer les auteurs de violences.Après ce bilan des actions en cours, les annonces sur les nouvelles actions à venir semblaient minces. Edouard Fritch a ainsi annoncé qu'une maison à Taravaopour les femmes battues de la presqu'île. Dominique Sorain, de son côté, confirme queAprès ces premières mesures, des groupes de travail vont être mis en place pour suivre l'avancée de ces promesses.