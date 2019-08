Tournoi U17 UEFA, Tahiti bat l’Estonie 1-0

PAPEETE, le 20 août 2019 - La sélection de Tahiti U17 a joué ce mardi 20 août son deuxième match du Tournoi de Développement de la jeunesse 2019 organisé par l’OFC et l’UEFA. Victoire de Tahiti 1-0 contre l’Estonie. Tahiti jouera donc la finale.



La sélection de Tahiti (Tama Ura) a pu remporter son deuxième match contre l’Estonie sur le score de 1-0. Tahiti s’était déjà imposé 2-1 contre la Papouasie Nouvelle-Guinée lors de la première rencontre du groupe A.



Ce tournoi a été mis en place pour permettre le développement du football océanien, l’équipe d’Estonie, pays d’Europe de l’est comptant 1,3 millions d’habitants, est en théorie d’un niveau supérieur.



L’Estonie a eu pas mal d’occasions et a eu des phases de domination mais la sélection U17 a su, comme lors de son premier match contre la Papouasie, bien gérer son match. Elle a su défendre et jouer sans complexe. Les joueurs de Vatea Terai ont réussi également à bien répondre à l’impact physique de ce type de match.



Il aura fallu attendre la 76’ pour que le capitaine Tehauarii Holozet ouvre le score sur penalty suite à une faute dans la surface du n°10 estonien sur un es joueurs tahitiens. A la 83’, grosse occasion pour l’Estonie suite à un cafouillage dans la surface, à la suite d’un corner, mais le gardien tahitien se jette sur la balla à terre pour éviter l’égalisation.



Tahiti parvient à maintenir son avantage jusqu’au coup de sifflet final, les joueurs terminant même la partie à 10 suite à l’exclusion à la 86’ d’un joueur de la sélection de Tahiti.



L’Estonie et la Papouasie ont fait match nul 1-1 dans le deuxième match du groupe A. Dans le groupe B, la Calédonie et l’Inde sont pour l’instant avec une victoire chacune contre le Vanuatu et doivent encore se rencontrer.



Les jeunes de Vatea Terai se retrouvent donc avec deux victoires en deux matchs à la première place du groupe A et joueront donc pour la première ou la deuxième place de ce tournoi important. SB / FTF