Tourisme, les initiatives durables valorisées

Tahiti, le 15 mai 2024 – À l'approche de la journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux qui se tiendra le 2 juin prochain, Tahiti Tourisme organise son "Concours des initiatives du tourisme durable". Un événement réservé aux professionnels du secteur afin de valoriser et impulser ces initiatives dans le cadre du plan Fari’ira’a Manihini 2027.



Si l'événement fait naturellement écho à la date du 2 juin, célébrant le tourisme responsable et respectueux à travers le monde, le Concours des initiatives du tourisme durable s'inscrit aussi et surtout dans le cadre du plan " Fari’ira’a Manihini 2027 ". Véritable stratégie de développement touristique, ce plan vise à positionner la Polynésie française comme une destination phare du tourisme inclusif et durable. " Depuis la mise en place de ce plan, nous sommes dans l'attente d'un tourisme raisonnable et raisonné " explique Vaima Deniel, Directrice des opérations locales à Tahiti Tourisme. " Nous voulons vraiment contrôler le développement touristique de Tahiti et de ses îles de sorte à ce que l'on puisse avoir bien évidemment des retombées économiques mais dans un souci d'une démarche plus respectueuse de tout. C'est pourquoi nous organisons aujourd'hui ce concours qui a pour but de valoriser ces initiatives durables des différents acteurs du tourisme."



Et pour l'occasion, tous les acteurs du secteur touristique sont invités à participer : petits, moyens, grands, prestataires de services, petites ou grandes hôtelleries etc. Toutefois, l'organisation précise : " Nous allons prendre en compte les initiatives récentes, c'est à dire de 2023 à 2024. Nous sommes bien conscients qu'il y en a déjà beaucoup qui existent et qui sont mises en place depuis des années. Or, là, il s'agit vraiment de mettre en avant les initiatives mises en place depuis le lancement du Fari’ira’a Manihini 2027." De plus, seuls les professionnels dont l'activité est déclarée et exerçant en Polynésie française seront acceptés au concours. Les inscriptions seront ouvertes du mercredi 15 mai au vendredi 31 mai et le formulaire de candidature sera disponible en ligne sur la page Facebook de Tahiti Tourisme ou sur demande à l'adresse suivante :



Concernant les critères, le concours insistera sur quatre axes principaux : Le caractère durable de l'initiative, les impacts économiques et sociaux, l'impact environnemental, et enfin l'impact culturel. Les initiatives proposées devront répondre à au moins un critère. Chaque dossier sera minutieusement disséqué par des personnalités du secteur venant de Tahiti Tourisme, du Service du Tourisme et du Ministère du Tourisme. Les lauréats recevront des trophées pour chaque prix, symbole de leur engagement dans le tourisme durable, et seront mis en avant via les différents canaux de communication de Tahiti Tourisme. Une soirée de remise des prix se tiendra le mercredi 5 juin 2024 au Fare Manihini, situé au quartier du Commerce à Papeete, afin de couronner les différents lauréats.



Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 15 Mai 2024 à 18:18 | Lu 217 fois