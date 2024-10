Deux piétons fauchés à Arue

Tahiti le 28 octobre 2024. Un jeune homme et son père ont été renversés ce lundi matin par une voiture circulant dans le sens Papeete-Mahina, explique ce jour nos confrères de TNTV.



Selon la chaîne de la Mission, le jeune homme de 22 ans a été transporté à l’hôpital du Taaone dans un état grave, alors que son père, également touché par la voiture, a été plus légèrement blessé.



Cet accident s’est déroulé sur le même passage piéton, quasiment deux ans jour pour jour, où est décédé un papy de la commune, violemment percuté par un jeune en voiture, de nuit.



Cet axe est dénoncé régulièrement par les riverains, alors que la mairie de Arue a mis en place des panneaux lumineux pour prévenir la proximité de ces passages piétons. De plus en plus, cette deux fois deux voies est empruntée à des vitesses excessives, plus proches de celles de la RDO que de celles dévolues aux routes communales.