Tourisme à Moorea : la ministre rencontre les professionnels

Moorea, le 28 mars 2021 - Jeudi à Paopao, Nicole Bouteau, ministre du Tourisme, accompagnée d’une délégation de représentants du Pays et de l’État, a rencontré les acteurs touristiques de Moorea. Une réunion initiée par le comité du tourisme de l’île sœur afin d’informer les professionnels sur les différents dispositifs d’aide pour faire face à la crise sanitaire actuelle.



Le comité du tourisme de Moorea a organisé jeudi au débarcadère de Paopao une réunion d’information sur les différents dispositifs d’aide financière du pays et de l’Etat en faveur des acteurs du tourisme de l’île sœur. Cette réunion s’est faite en présence de Nicole Bouteau, la ministre du tourisme, des représentants de l’État et du Pays.



La matinée a débuté par une intervention de la ministre sur la situation actuelle du tourisme local. Celle-ci a dressé un bilan satisfaisant des dispositifs mis en place par le Pays pour limiter l’introduction du Covid-19 sur le territoire par les touristes nationaux et étrangers, grâce notamment aux tests obligatoires et à la plateforme Etis. Elle a rappelé que les voyageurs ne sont pas à l’origine de l’aggravation de la situation sanitaire au fenua. Les différentes conditions qui permettront la réouverture de nos frontières au mois de mai ou de juin prochain ont été brièvement évoquées avec d’éventuels nouveaux protocoles en fonction de la situation sanitaire des voyageurs et la remobilisation des guides sanitaires. Enfin, la ministre a fait un point sur la réouverture des frontières des pays cibles des acteurs du tourisme local ainsi que sur la reprise prochaine des vols aériens internationaux.



C’est ensuite Jean-Marc Mocellin, le directeur général de Tahiti Tourisme, qui est intervenu pour informer sur les dispositifs mis en place pour relancer le tourisme local. Le directeur général a notamment présenté le Titeti 'Ai'a, les coupons voyages qui inciteront les résidents à voyager dans les îles. L’événement Parau Parau Tahiti, rencontre entre les acteurs touristiques locaux et les chefs de produits des principaux tour opérateurs des régions Pacifique, Amérique et Europe aura lieu sous forme virtuelle au moins de mai prochain. Il a également détaillé le programme e-learning de spécialiste de Tahiti, une formation permettant aux agents de voyages de se former sur la destination touristique Tahiti et ses îles.



Ateliers de rencontres et d'informations



La matinée s’est clôturée par les interventions de Willy Wilczek, administrateur des Finances publiques et de Marjorie Vincent-Gennod, représentante du Haut-commissariat. Tous deux ont fait un rappel sur les dispositifs d’aide mis en place par l’État comme les fonds de solidarité aux entreprises, les aides Ad Hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire ou encore les aides attribués au secteur de la culture. L’après-midi était consacré aux ateliers de rencontres avec les différents représentants des services de l’État et du Pays (CCISM, Direction du Travail, ADIE, CFPPA, etc.) durant lesquels les acteurs touristiques de Moorea ont pu recevoir des conseils adaptés à leur situation personnelle. Les membres du comité du tourisme de Moorea, qui ont dressé un bilan satisfaisant de cette journée, espèrent que les professionnels du tourisme ont reçu les informations nécessaires afin d’affronter au mieux la crise sanitaire actuelle.



Le comité va continuer à les soutenir à travers différentes actions sur Moorea. D’ailleurs, il organise ce week-end, la cinquième édition du Salon de Moorea qui aura lieu du 2 au 5 avril au débarcadère de Paopao.