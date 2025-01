Tourisme : Vers une année 2024 record

Tahiti, le 7 janvier 2025 - Alors que 2023 s'était imposée comme l'année de référence en termes de fréquentation touristique, 2024 semble bien partie pour placer la barre encore plus haut, selon le dernier rapport de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. En effet, 241 500 touristes ont été comptabilisés de janvier à novembre 2024, soit 2 850 touristes de plus qu'en 2023 sur la même période.



Si 2023 semblait être en tout point une année exceptionnelle pour le tourisme polynésien, avec notamment une fréquentation touristique inégalée de 261 813 visiteurs, 2024 pourrait bien surprendre. En effet, selon le dernier rapport de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, de janvier à novembre 2024, 241 500 touristes ont séjourné au Fenua, ce qui représente une hausse de 1,2 % (2 850 touristes, NDLR) par rapport à 2023 sur la même période. Une progression qui s'explique surtout par une forte hausse du nombre de croisiéristes (+8 400 personnes) qui a su compenser la baisse non négligeable des effectifs terrestres marchands (-6 100 personnes). Les touristes ont consommé près de 179 000 nuitées de plus qu'en 2023 pour s'établir à 3 946 000 nuitées avec une durée moyenne de séjour de 16,3 jours, soit 3,5 % de plus.



Les chiffres du mois de décembre 2024 n'étant pas encore disponibles, impossible pour le moment de dresser un bilan annuel définitif. Néanmoins, les statistiques du seul mois de novembre dernier laissent entrevoir le meilleur : 20 831 touristes enregistrés à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, soit 707 touristes de plus qu'en novembre 2023. Une hausse de la fréquentation touristique insufflée par les touristes en hébergement flottant (+38 %) et ceux en hébergement terrestre non marchand (+2,5 %). Un rebond de fréquentation qui s'explique par la progression des effectifs touristiques originaires d'Europe (+29 %) et du Pacifique (+32 %), ainsi que le retour de la clientèle asiatique (+26 %) qui retrouve 94 % de ses effectifs de 2019. Des arrivées additionnelles qui ont plus que compensé la baisse des effectifs touristiques originaires d'Amérique du Nord (-2 %) et de la France hexagonale (-8,3 %). Pour autant, en termes de parts de marché, l'Amérique du Nord représente 50 % des effectifs du mois, l'Hexagone 22 %, l'Europe 13 % et le Pacifique 7,7 %.



Autre fait marquant, le tourisme affinitaire, dont les personnes ne séjournent dans aucun hébergement marchand, qui a progressé de 2,6 % sur un an avec l'arrivée de 1 950 touristes dont deux sur trois sont originaires de la France hexagonale.