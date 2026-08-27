

Tourisme – Lonely Planet recommande la Polynésie

Tahiti, le 24 septembre 2026 – Tahiti et ses îles figurent pour la première fois au “Best in travel 2027”, classement annuel des meilleures destinations édité par le célèbre guide de voyages Lonely Planet. “Une visibilité supplémentaire pour la Polynésie française auprès d'une audience internationale”, salue Tahiti Tourisme.





Bonne nouvelle pour le secteur touristique polynésien. Dans un communiqué transmis ce mercredi aux médias, Tahiti Tourisme annonce que la destination de Tahiti et ses îles figure pour la première fois au “Best in travel 2027” du célèbre éditeur de guides de voyages Lonely Planet. Chaque année, ce classement recommande une sélection de lieux et d’expériences remarquables à découvrir au cours de l’année à venir.



Une nouvelle distinction pour la Polynésie française, “mise à l’honneur pour la richesse exceptionnelle de ses lagons” et “ses paysages emblématiques”, mais également “la dimension culturelle et humaine (...) à travers la rencontre avec les communautés locales, la découverte de traditions vivantes et l’exploration de la diversité de ses îles et archipels”.



Authenticité et visibilité

C’est aussi une belle récompense pour Tahiti Tourisme, qui œuvre en faveur de la promotion de la destination. Jessica Lockhart, rédactrice en chef Océanie de Lonely Planet, a bénéficié d’un voyage de découverte en octobre 2025 élaboré par les équipes de représentation de Tahiti Tourisme aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande : “Cette immersion sur le terrain lui a permis de découvrir l’authenticité, la diversité et la richesse des expériences offertes par Tahiti et ses îles. (...) Cette reconnaissance fait écho au positionnement porté par Tahiti Tourisme : proposer aux visiteurs de découvrir une destination composée de 118 îles réparties au sein de cinq archipels, où patrimoine naturel, culture vivante, hospitalité et diversité des expériences constituent les fondements d’un séjour profondément dépaysant et mémorable.”



Pour Vaihere Lissant, directrice générale de Tahiti Tourisme, ce référencement – complété par plusieurs articles – est “une marque de confiance et de crédibilité pour notre destination”, offrant “une visibilité supplémentaire à la Polynésie française auprès d’une audience internationale”.



Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 24 Septembre 2026 à 16:39 | Lu 306 fois



