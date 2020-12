Tourisme : ​La France rouverte, et les autres ?

À compter de ce mardi 15 décembre, les Français peuvent de nouveau se rendre en Polynésie française en tant que simples touristes. La ligne est donc de nouveau réouverte dans les deux sens, depuis et vers le fenua, dans les mêmes conditions qu'avant le 12 novembre (Voir ci-dessus). Côté liaisons, Air Tahiti Nui assure quatre vols hebdomadaires Papeete-Paris-Papeete, via Vancouver, en décembre. Air France poursuit ses vols commerciaux au départ de Paris vers Papeete, via Vancouver, à raison de deux fréquences par semaine au moins jusqu’à fin février 2021. French Bee poursuit ses vols commerciaux, également via Vancouver, à raison d’un vol par semaine au moins pour les mois de janvier et février 2021. Au départ de Papeete, la compagnie prévoit un vol par semaine en janvier et février puis deux vols hebdomadaires en mars prochain.

Rappelons que pour voyager vers l’Hexagone, une déclaration sur l’honneur est exigée à l’embarquement attestant que le voyageur ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19. Elle doit être complétée par un dépistage négatif datant de 72 heures au plus. Les voyageurs à destination de Tahiti doivent être inscrits sur la plateforme Etis et pouvoir attester d’un dépistage négatif au Covid-19 réalisé 72 heures avant l’embarquement. Ils s’engagent à réaliser un autotest quatre jours après leur arrivée au fenua.