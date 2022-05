Tour de passe-passe sur la Tahiti Pearl Regatta

Raiatea, le 27 mai 2022 - Les conditions météo continuent à sourire aux concurrents de la Tahiti Pearl Regatta, qui se sont disputés la victoire ce vendredi lors de deux nouvelles étapes. Profitant d’un vent encore plus soutenu que la veille, EFTM (Division 1), Diabolic (Division 2), O’Sea Mahana Nacra 15 (Voiles légères), Viper Va’a (Pirogues à voiles) et Nikaia (Cruising) ont tous accentué leur avance au classement général provisoire dans leurs groupes respectifs.





La deuxième journée de la Tahiti Pearl Regatta a débuté par un parcours banane dans la baie de Haamene, à Taha’a, sous un vent d’environ 15 nœuds. Seuls les bateaux en racing étaient attendus sur la ligne de départ de cette étape au tracé ciselé, naturellement délimité par les montagnes de la baie. Le déroulé peut sembler simple sur le papier : prendre un bon départ, remonter au près jusqu’à la première bouée installée à la sortie de la baie, tirer un bord de travers pour contourner la bouée de dog leg, puis repartir sous spi et vent arrière jusqu’à une bouée sous le vent en fond de baie. Un deuxième tour vers les bouées de départ, un retour vent arrière et oti roa (terminé en tahitien).





Mais l’exercice est plus compliqué qu’il n’y paraît : les manœuvres sont nerveuses, la flotte très resserrée et le vent peut réserver des surprises. Le génois du voilier Scan, skippé par François-Xavier Raby, en a fait les frais. L’équipage a été contraint d’abandonner définitivement la course. Une approche musclée de la bouée sous le vent par Préparation H a aussi donné des sueurs froides à Horo Horo, Tei Tei et Hoe Hoe. “Ils ont du voir notre spi de très très près, mais c’est passé crème” rassure Gaël Lamisse, skipper de Horo Horo, après la course. Plus de peur que de mal donc pour les trois speedfeets, qui s’en sortent sans dommage. Mieux, ils terminent en tête de la division 1, devant EFTM, qui régnait jusqu’alors sur la première marche dans toutes les manches. En division 2, Diabolic enchaîne sa troisième victoire consécutive, tout comme O’Sea Mahana Nacra 15 en multi Voiles légères.





Pour la seconde course de la journée, un circuit “papillon” inédit par quatre passes, les équipages inscrits en Cruising et en pirogues à voiles sont venues grossir les rangs. Tous se sont élancés depuis la baie de Haamene, en direction de la passe de Tiva, à l’ouest de Taha’a. Arrivé à la passe, la majorité des bateaux s’est offert un passage au large et de belles sensations dans une houle bien formée de plus de 2,5m, longeant le reef vers la passe Rautoanui, avant de mettre le cap vers Uturoa et la passe Teavapiti.





Un circuit alternatif, exclusivement dans le lagon, avait été prévu par le comité de course pour les Voiles légères, pour des raisons de sécurité. Une précaution qui n’a pas éviter quelques avaries, notamment pour les Vahine du RYC, qui ont chaviré avec leur Hobie Cat et pour le Nacra 20 Jamis Bikes, qui a cassé sa barre de liaison. L’équipe d’Imagine Promotion, elle, a su tirer parti des vents favorables du début d’après-midi pour expédier l’étape jusqu’à la passe Toahotu en à peine 2h16. Si la prouesse est réelle, elle ne lui permet pas de terminer en tête des Voiles légères. Les jeunes d’O’Sea Mahana Nacra 15, impressionnants de volonté et de ténacité, leur volent la vedette en temps compensé. C’est un sans faute pour cet équipage mixte des Yacht Club de Raiatea et Arue.





Une heure plus tard, le comité de course a enregistré l’arrivée des premiers monocoques partis à l’extérieur du lagon. Premier sur la ligne : Nemara-Team 66 (Cruising), suivi une bonne demi-heure plus tard par le Oyster Sea-bird, au coude à coude avec Alain Plantier et son Mama Ruau, puis les premiers monocoques des divisions 1 et 2.





Les pirogues à voiles, elles, ne craignent pas la houle, bien au contraire : engagées sur le circuit papillon à l’instar des plus gros bateaux, elles ont mis à profit le deuxième passage au large, de la passe de Teavapiti à celle de Toahotu, pour surfer dans les vagues et économiser les rameurs. Au bout de 30NM (environ 55km) et 4h d’efforts, c’est la team Viper Va’a d’Alex Pelou qui inscrit son nom en haut de la feuille des temps, au coude à coude avec la Schweppes Va’a Ta’ie de Teiva Véronique. “Le match des pirogues à voiles était vraiment impressionnant, arriver à quelques minutes les uns des autres après 30NM, c’est une sacrée performance” assure Aurélien Le Métayer. “Dans l’ensemble, c’était une très belle journée, avec une banane vraiment tonique suivie d’une course qui réclamait une sacrée endurance. On peut féliciter les jeunes, comme Pokesi Killer qui vit sa première grande régate, qui ont tenu bon malgré la distance.”





A ce stade de la compétition, EFTM (Division 1), Diabolic (Division 2), O’Sea Mahana Nacra 15 (Voiles légères), Viper Va’a (Pirogues à voiles) et Nikaia (Cruising) trustent le haut du classement général provisoire. Après une soirée de relâche sur le motu Mahaea, avec dance floor et DJ, il ne restera que deux étapes aux autres concurrents pour tenter de renverser le classement et décrocher les trophées.