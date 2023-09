Tour Tahiti Nui : Rayann Lachenny et Elodie Touffet confirment leur statut

Tahiti, le 24 septembre 2023 - La 27è édition du Tour Tahiti Nui et la 2è édition du Tour des Vahine cyclistes ont pris fin samedi après-midi sur le front de mer de Papeete puis à la mairie d Papeete pour la remise des prix. Les deux favoris ont confirmé leur statut en s’imposant au classement général final, le Calédonien Rayann Lachenny chez les hommes et Elodie Touffet qui signe un deuxième succès consécutif dans l’épreuve chez les dames.



Le Tour Tahiti Nui et le Tour des Vahine entamés lundi sur la côte ouest de Tahiti et bouclés samedi sur le front de mer de Papeete après des étapes aux parcours variés du côté de la côte est de Tahiti et de Moorea ont tenu toutes leurs promesses. Car si deux favoris indiscutables se dégageaient au départ, Rayann Lachenny et Elodie Touffet, tous deux ont dû composer avec une adversité qui a maintenu le suspense jusqu’à la 6è et dernière étape couru en deux temps avec une étape en ligne le matin sur la côte est et un critérium l’après-midi à Papeete.



Toutefois, les mauvaises conditions météos ont obligé les organisateurs à ne pas tenir compte du critérium dans le classement général pour que les acteurs ne prennent aucun risque sur un parcours glissant. Le classement général final a donc été établi samedi matin à l’arrivée de la première demi-étape au sommet du Tahara’a. Le Calédonien Rayann Lachenny qui courrait sous les couleurs de Pirae et qui s’était emparé la veille du maillot jaune lors de l’étape de Moorea où les Tahitiens ont été performants avec Léo Cazaubiel (2è), Kahiri Endeler (3è) et Taruia Krainer (4è), a maintenu ses principaux adversaires à distance pour terminer 3è de l’étape remportée par Léo Cazaubiel qui signait le premier succès tahitien sur le Tour 2023 si l’on excepte la victoire de Tamarii Punaruu mardi dernier lors du contre-la-montre par équipes au sein de laquelle évoluait le Bourguignon Olivier Leroy qui a porté le maillot jaune pendant quatre jours mais n’a pu le défendre jusqu’au bout.

Doublé calédonien, deux Tahitiens dans le Top 5



Les Calédoniens réalisent un doublé au classement général final, Florian Barket terminant 2è derrière Rayann Lachenny et devant Olivier Leroy qui complète le podium. Les Tahitiens Kahiri Endeler et Léo Cazaubiel sont rentrés dans le Top 5. Lors de la remise des prix, Rayann Lachenny s’est paré de blanc (U23) du maillot à pois (montagne) puis du prestigieux maillot jaune. Olivier Leroy qui s’était imposé dans l’après-midi sur le critérium a endossé du vert (vainqueur aux points), Opeta Vernaudon 2è le matin au Tahara’a derrière Léo Cazaubiel a enfilé le maillot rouge destiné au vainqueur de la catégorie master et l’équipe des Tamarii Punaruu est montée sur la plus haute marche du podium du classement par équipe.



Auparavant, ce sont les lauréates du Tour des Vahine qui avaient été mis en exergue à commencer par Elodie Touffet qui a remporté son deuxième tour d’affilée et qui a revêtu le maillot rose parant la lauréate du classement général (lequel est établi aux points chez les féminines). La sociétaire de Fei Pi a aussi endossé le maillot à pois et le rouge de première master. Soulignons également la grosse performance d’ensemble de Poerava Van Bastolaire qui a remporté deux étapes dont celle de samedi matin au sommet du Tahara’a et qui a constamment titillé Elodie Touffet au classement général pour finir 2è devant Kylie Crawford.



A noter également le succès de Joy Crawford lors du critérium samedi après-midi. Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne de cyclisme a dressé le bilan des Tours :’ ’Même si le temps a souvent été incertain, toutes les étapes ont pu se dérouler dans de bonnes conditions ce qui n’avait pas été le cas l‘année dernière et c’est pour cela que nous avons avancé les Tours un mois plus tôt. Les coureurs ont assuré le spectacle en dynamisant les étapes tant chez les hommes que chez les femmes et le suspense a été maintenu jusqu’à l’ultime étape. On a deux beaux vainqueurs avec Rayann Lachenny et Elodie Toufet et les meilleurs tahitiens ont été à la hauteur. Au niveau de l’organisation pas de soucis, on est bien rôdé avec mon équipe et on avait l’apport cette année de Jacky Talenne qui est commissaire international. Pour les prochaines éditions, on aimerait bien étoffer quantitativement le Tour des Vahine et les Américains présents cette année ont annoncé qu’ils reviendront l’année prochaine avec une équipe féminine complète. Je tiens à remercier tous les gens qui m’entourent, tant les administratifs que ceux qui assurent la sécurité sur la route, les médecins, les partenaires privés et les partenaires institutionnels et les communes en particulier’’.

Classements TOUR TAHITI NUI

*Général

1.Rayann Lachenny (Pir) 12 h 39’ 44’’

2. Florian Barket (TOR) à 45’’

3. Olivier Leroy (TPC) à 52’’

4. Kahiri Endeler (TPC) à 1’ 13’’

5. Léo Cazaubiel (TOR) à 3’ 52’’

6. Adrien Quere (Fei Pi) à 9’ 37’’

7. Taruia Krainer (Fei Pi) à 11’ 25’’

8. Opeta Vernaudon (Ven) à 12’ 31’’

9. Nuumoe Lintz (Pir) à 19’ 35’’

10. Turaiarii Arai (Ven) à 22’ 59’’

…

45 engagés, 31 coureurs classés

-Maillot vert (sprint) : Olivier Leroy (TPC)

-Maillot blanc (U23) : Rayann Lachenny (Pir)

-Maillot à pois (montagne) : Rayann Lachenny (Pir)

-Maillot rouge (master) : Opeta Vernaudon (Ven)

-Par équipes : Tamarii Punaruu



TOUR DES VAHINE

*Général

1. Elodie Touffet (Fei Pi) 280 pts

2. Poerava Van Bastolaire (Pir) 260 pt

3. Kylie Crawford (Mar Tri) 228 pts

4. Patricia Themereau (NC) 214 pts

5. Karen Edwards (USA) 212 pts

6. Joy Crawford (Mar Tri) 190 pts

7. Ra’i-Maeva Raapoto (Vah Tri) 168 pts

8. Christelle Le Cleach (Mar Tri) 162 pts

9. Lucie Rabreaud (Vah Tri) 144 pts

…

11 engagées

-Maillot vert (sprint) : Poerava Van Bastolaire

-Maillot à pois (montagne) : Elodie Touffet

-Maillot rouge (master) : Elodie Touffet

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 24 Septembre 2023 à 13:36 | Lu 209 fois