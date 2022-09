Toujours aucun accord trouvé avec la Fraap

Tahiti, le 29 septembre 2022 – Alors que le préavis de grève illimité déposé par la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (Fraap) doit prendre fin ce jeudi soir, toujours aucun accord n'avait été signé en début de soirée. Concernant la direction de l'aviation civile, le vice-président du Pays s'est même étonné que la Fraap ait présenté un nouveau protocole alors qu'un accord avait été trouvé à l'issue des discussions les jours précédents. Si aucun accord n'est signé d'ici là, la grève sera effective ce vendredi à 0 heure.



À la veille de l'entrée en vigueur du préavis de grève illimité déposé par la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (Fraap), toujours aucun accord n'avait été signé, jeudi soir. Selon la présidence, les ministères de l’Éducation et de l’Économie et des Finances, ainsi que la présidence ont préparé des projets d’accord qui ont été envoyés jeudi matin aux syndicats. Mais ces derniers sont restés muets.



Aucun accord non plus du côté de la Direction de l'aviation civile, où les points de revendication du préavis de grève concernent le cadre d'emploi des pompiers des aérodromes du pays. Dans une lettre ouverte adressée à ces derniers, le vice-président, en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, s'est étonné, jeudi soir, qu'aucun accord pour lever le préavis n'avait été signé dans la journée, alors que les discussions qui s'étaient tenues mardi et mercredi ont selon lui permis d'aboutir à un protocole d'accord accepté par toutes les parties. “Nous avons été surpris de constater que la Fraap s'est présentée avec une nouvelle rédaction du protocole revenant sur les accords discutés et acceptés. La nouvelle version a, par ailleurs, intégré des éléments nouveaux qui ne faisaient pas partie du préavis de grève initial”, écrit-il. Si aucun accord n'est signé d'ici jeudi soir, la grève serait effective dès vendredi matin à 0 heure.