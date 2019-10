Totara : un festival local de musiques originales

Papeete, le 14 octobre 2019 - Le Totara Rock Festival aura lieu les 8 et 9 novembre prochain au restaurant O'Belvédère à Pirae. Le concept de ce festival : aucune reprise. Les 16 groupes présents ne vont jouer que des compositions originales pour cet événement destiné à stimuler la création musicale locale.



"Il n'y a pas d'endroit, de scène où les auteurs-compositeurs-créateurs peuvent jouer à Tahiti, c'est pour cela qu'on a lancé ce festival", annoncent d'entrée de jeu les membres de la toute jeune association Totara Rock Festival, à l'initiative de l'événement éponyme, qui se déroulera au restaurant O'Belvédère à Pirae, les 8 et 9 novembre prochain.



Au total, ce sont quinze groupes locaux et un groupe de Nouvelle-Calédonie, qui vont se relayer sur la scène du O'Belvédère pendant deux jours, jusqu'à deux heures du matin. Si la programmation très éclectique va de la musique pop au métal, en passant par le rap, le reggae ou encore la funk musique… les groupes ont tous un point commun, ils vont jouer leurs propres compos. Chaque groupe jouera une heure maximum.



" L'idée étant que les festivaliers soient plongés dans des univers différents tout au long de la soirée. La volonté du festival, en réservant sa scène aux compositeurs, est de stimuler la création musicale. La durée des prestations permet à des groupes débutant dans la création et n'ayant pas assez de compositions pour s'autoproduire, de trouver une scène et un public réceptif ", poursuivent les membres de l'association, qui réunit sous la houlette notamment de Taloo Saint Val et Torea Ellacott, des musiciens et des passionnés de musique.



L'organisation de ce premier festival repose sur le bénévolat et la bonne volonté de pas mal de personnes. Tous les artistes, qui se produiront les 8 et 9 novembre, ont accepté de jouer gratuitement pour cette première édition de ce festival 100% musique originale.



L'association ne souhaite pas s'arrêter à ce seul rendez-vous et envisage d'organiser d'autres évènements dans les mois à venir, dont notamment un tremplin pour les groupes.