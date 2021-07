Tortues marines : La Diren dénonce le "massacre"

Tahiti, le 12 juillet 2021 - La direction de l'Environnement alerte lundi à propos d'une recrudescence des actes de maltraitance constatés en Polynésie sur les tortues marines, depuis le début de l'année. "Ces actes gratuits confirment une tendance actuelle au massacre pur et simple d’espèces protégées", dénonce la Diren.



Dans un communiqué diffusé lundi, la direction de l'Environnement (Diren) tire la sonnette d'alarme pour dénoncer une recrudescence des actes de maltraitance sur les tortues marines, constatée depuis le début de l'année en Polynésie, sur des animaux de plus en plus jeunes, sans distinction d’espèce ni de sexe. "Au total, (...) plus d’une dizaine de tortues marines ont été retrouvées mortellement blessées ou mortes, souvent portant des traces de flèche ou complètement dépecées", précise la Diren. "Dernière trouvaille en date, le 26 juin dernier, une internaute nous a signalé la présence d’une tête de tortue sur le bord de la route à Paopao sur l’île de Moorea." (Voir ci-dessous : crédit vidéo Miriam Meuel).



La Diren dénonce ainsi des "actes gratuits" qui "confirment une tendance actuelle au massacre pur et simple d’espèces protégées, qui n’a plus aucun rapport avec une quelconque culture traditionnelle" et rappelle que le code de l’environnement prévoit pour les braconniers des espèces protégées une amende pénale pouvant aller jusqu’à 17,8 millions de Fcfp, avec la possibilité de se voir saisir tout le matériel ayant servi à commettre l’infraction.