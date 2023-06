Tortues d'or 2023 : et de 15 pour Arue !

Tahiti, le 13 juin 2023 - Dix-huitième cérémonie des tortues d'or et quinzième fois que la commune de Arue décroche la première place avec le meilleur captage (73,3 %) enregistré des déchets recyclables issus des bacs verts et des bornes à verre. Punaauia conserve sa tortue d'argent et Paea fait un bond dans le classement en s'installant à la troisième marche du podium. À noter l'excellente performance de Rimatara pour la catégorie “îles éloignées” qui est distinguée pour la première fois.



Plus de 10 600 tonnes de déchets récoltés en 2022. Comme chaque année, le syndicat Fenua Ma a organisé hier la cérémonie des tortues d'or basée sur les résultats du tri sélectif de l'année précédente pour récompenser les communes adhérentes du syndicat, les entreprises, les écoles, les établissements hôteliers et les manifestations publiques. “Cette cérémonie devait initialement se dérouler en mars, mais pour éviter tout quiproquo avec les élections territoriales, nous avons repoussé cet événement au mois de juin”, sourit Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma.



Les consignes de tri n'ont pas changé. Et on peut se réjouir que seulement 1% du bac vert contient des canettes en aluminium, l'essentiel (80%) étant composé de cartons et papiers. En revanche, on trouve encore 30% de déchets organiques dans les bacs gris et le compostage reste une des meilleures solutions qu'il faut développer davantage encore.



Attention aux produits dangereux que vous jetez, comme les fusées de détresse ou les appareils électroniques, notamment sans fil. Depuis quelques années, ils causent en effet de nombreux incendies au niveau des installations de Fenua Ma. Désormais, un accès est ouvert tous les mercredis après-midi à Motu Uta pour ce type de déchets.



La CPS a tout bon



Parmi les autres catégories récompensées, la CPS devance le centre hospitalier de Taaone et lui ravit la tortue d'or des entreprises. De l'aspect visuel de ses poubelles vertes qui ont été peintes pour inciter les agents à respecter le tri des déchets, à la mise en place d'un tri à la cafétéria en trois flux (déchets organiques, recyclables et sales), en passant par des bornes à piles et des bacs de récupération de cartouches d'encre, la CPS a tout bon et espère en inspirer d'autres.



Côté établissements scolaires, le lycée Diadème remporte pour la première fois la tortue d'or, suivi du lycée polyvalent de Taiarapu Nui (1er l'année dernière), et de l'école élémentaire de Saint-Hilaire. Concernant les établissements hôteliers, l'hôtel The Brando, qui avait perdu sa première place en 2021, récupère sa tortue d'or en 2022, tandis que l'hôtel Polynesia Bora Bora redescend d'une marche et se place deuxième sur le podium, suivi de l'InterContinental Tahiti Resort & Spa.



Enfin, pour la catégorie des “îles éloignées clientes du syndicat Fenua Ma”, c'est la communauté de communes Hava'i, regroupant quatre îles des îles Sous-le-Vent (Raiatea, Maupiti, Taha’a et Huahine) qui s'empare de la tortue d'or. Bora Bora, absente du podium en 2021, fait son retour en accédant à la deuxième marche. À la troisième place, on trouve la commune des Australes, Rimatara, qui a signé sa convention avec Fenua Ma en 2020 et qui, depuis, est particulièrement active et est parvenue à bien mobiliser sa population. Son tāvana privilégie l'action au “chalala” et travaille à faire changer les mentalités. Prochain rendez-vous : les tortues du cœur qui viennent récompenser les associations sélectionnées par chaque mairie pour leurs différentes actions.





Artigas Hatitio, tāvana de Rimatara : “Mon but, c'est que les gens changent leur mentalité face aux déchets”

Pourquoi était-ce important pour Rimatara de se lancer dans cette démarche ?



“Tout simplement parce que Rimatara a refusé d'avoir un CET (centre d'enfouissement technique, NDLR) dans son île. À partir de ce moment, il faut absolument trouver une autre alternative. Et quand j'ai pris mes fonctions en 2020, je me suis demandé ce que nous allions faire de nos déchets. On ne peut pas continuer à les enfouir comme ça, sauvagement. Cela a été rendu possible grâce à la société Tuhaa Pae qui nous offre deux rapatriements gratuits par an pour nos déchets recyclables. Quant aux autres déchets, comme les équipements électroniques et électriques, le fret est pris en charge par la commune. Une fois arrivés à Papeete, c'est Fenua Ma qui prend le relais.”



La population a tout de suite joué le jeu ?



“Non, parce qu'il a quand même fallu faire de la sensibilisation auprès de la population. On a tourné dans les trois villages de Rimatara et on a mis l'action derrière les paroles et là, la population suit ce que la commune met en place. Si on ne fait que parler, et qu'il n'y a rien derrière, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'effets.”



Y a-t-il eu des changements notables déjà ?



"Ah oui, oui ! Les gens qui viennent passer des vacances nous disent : bravo tāvana, vous avez une île très propre ! Mon prédécesseur avait mis 6 PAV (points d'apport volontaire, NDLR). Je les ai multipliés et aujourd'hui, il y en a 16 tout autour de Rimatara. (...) Mon but, c'est que les gens changent leur mentalité face aux déchets. Donc on prend les plus petits, le papa et la maman les amène avec la brouette et ce sont les enfants eux-mêmes qui mettent dans les casiers. Il faut que ça devienne un geste naturel et pas une corvée.”





Vous avez aussi des unités de compostage ?



“Oui, c'est déjà en place. On a deux broyeurs de déchets verts. Il y a un ramassage tous les derniers mercredis du mois pour les déchets verts, et tous les six mois, un ramassage des déchets encombrants. Mais on ne va pas s'arrêter là. J'ai l'intention d'optimiser la déchetterie de Rimatara et de faire quelque chose de plus grand, peut-être avec des machines plus performantes. On a acheté un gros broyeur à verre, mais ça fait de gros morceaux qu'on réutilise pour mettre dans le béton, mais j'aimerais bien que ça devienne du sable.”

