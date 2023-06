Toquée, une pièce gourmande à savourer

TAHITI, le 8 juin 2023 - De passage en Polynésie, la comédienne Sylvie Malys proposera la pièce Toquée au théâtre du Musée de Tahiti et des îles, le 17 juin. Seule en scène, elle interprétera une pléiade de personnages tous plus “toqués” les uns que les autres.



Sylvie Malys est, entre autres, comédienne. Dans la pièce C’est tout à fait remarquable ”, commente Alix de la Marnière qui organise l’événement. “ Elle réussit, sans changer de costume mais en modifiant sa voix et sa gestuelle, à entrer dans la peau de six personnages très différents ! ”



Un spectacle unique et interactif



Sylvie Malys, tout au long de la représentation, ne cesse d’improviser. Elle fait participer le public qui compte parmi les invités, ce qui fait de la pièce un spectacle unique et interactif. “ C’est aussi une pièce qui allie l’art de la scène et celui de la gastronomie ”, ajoute Alix de la Marnière.



Cette pièce a été écrite par Michel Thibaud qui évolue depuis plus de 35 ans dans l'univers de la comédie. Assistant à la mise en scène de grands réalisateurs du cinéma français (Claude Sautet, Claude Zidi, Yves Boisset, Pierre Granier-Deferre, Claude Pinoteau, Philippe de Broca, Francis Veber, Diane Kurys...), il est lui-même devenu réalisateur. En 2004, il a écrit sa première pièce de théâtre intitulée Un homme parfait et jouée au Théâtre de la Michodière. Elle rencontra un vif succès en France et à l'étranger. Depuis, il a mis en scène de nombreuses comédies comme Je suis Ségolène de Sandrine Sarroche au Théâtre de Dix heures ou encore Nos amis les Pipoles de Sandrine Sarroche encore à La Grande Comédie et à l’Appolo Théâtre. Il a écrit également Le Génie du vin qui parle de trois “desparate house wine”. La comédie “ savoureuse et gouleyante ”a été interprétée par sa complice Sylvie Malys au Théâtre du Gymnase puis en tournée dans toute la France.

Une artiste multifacette



Sylvie Malys est une artiste multifacette inclassable. Née au Gabon, elle a grandi à La Réunion où elle a commencé la scène très tôt. Là, elle a pu acquérir de solides bases de jeu. Elle s’est fait remarquer au Théâtre du Gymnase à Paris en 2018 avec son spectacle Le Génie du vin. Elle est passée à la télévision, dans Alice Nevers ainsi qu’en guest dans Scènes de ménage sur M6. Elle a tourné avec Muriel Robin et M. Pokora pour TF1 dans Le Premier oublié et plus récemment dans Renaissances aux côtés de Pierre-François Martin-Laval. L’actrice est aussi sculptrice. Elle donne naissance à des œuvres uniques aux couleurs fantasmagoriques et à l’énergie vive. Inspirée par le mouvement, l’action, l’osmose entre deux êtres, elle créé des pièces de grès, de bronze, de plâtre ou de béton.



Épicurienne, elle voue une véritable passion pour la gastronomie et le vin. Déjà très populaire pour avoir sculpté les trophées de plusieurs compétitions de cuisine, elle a écrit un beau livre. Forte de son envie de marier l’art et la gastronomie et riche de ses rencontres, elle a signé Art Sens, aux éditions Balzac. Dans cet ouvrage, 34 grands chefs connus à travers le monde (Meilleurs ouvriers de France, étoilés, grands restaurateurs) se sont inspiré des sculptures de Sylvie Malys pour créer, sculpter des recettes gourmandes qui guident le lecteur entre gourmandise et éveil artistique.



Le 17 juin, elle sera sur scène à Tahiti avec tous ses personnages. La pièce se terminera par la projection du clip Complètement toquée qui a été tourné à Rungis. Le 24, l’artiste animera une masterclass théâtrale. Ludique, elle a été pensée comme un outil de développement personnel.



Pratique



Le samedi 17 juin, à 19 heures, au théâtre du Musée de Tahiti et des îles. La pièce sera suivie d’une projection d’un clip tourné à Rungis.

Billets en vente

Masterclass le 24 juin.

