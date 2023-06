Top départ pour l'expédition Moananuiākea

Tahiti, le 13 juin 2023 - C'est parti. Ce jeudi 15 juin, les pirogues Hōkūle'a et Hikianalia entament un tour de l’océan Pacifique de 47 000 milles nautiques et de presque quatre ans. L'idée est de promouvoir les connaissances traditionnelles pour développer des solutions locales et mondiales aux effets du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer.



Une véritable odyssée. 47 mois de voyage pour ces deux pirogues qui embarqueront, à leur bord, trois 'ofā'i, des pierres de Taputapuātea, seront également du voyage pour cette odyssée qui passera par le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Micronésie, le Japon, Hawaii, avant d'arriver à Tahiti en 2027. Le départ de cette gigantesque traversée se fait depuis le port Juneau, en Alaska. Et ce n'est pas un hasard. Cela découle en effet d'un partenariat débuté en 1990, comme l'explique le National Geographic. La Polynesian Voyaging Society (PVS), qui a conçu et construit la pirogue Hōkūle'a, mais qui avait du mal à trouver les matériaux, s'était ainsi vu offrir deux rondins d'épicéa Sitka par le groupe de conservation natif de l'Alaska. Le magazine précise que les pirogues abriteront 12 membres d'équipage qui seront remplacés toutes les quatre semaines, soit un équipage total de 400 personnes sur quatre ans. Un voyage à suivre sur Hokulea.com qui indiquera aussi les dates d'escale de chacune des deux pirogues.



Source, Tahiti Infos et National Geographic