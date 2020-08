Top 14: "lésions pulmonaires" au Stade français, match contre le RCT annulé

Paris, France | AFP | mercredi 19/08/2020 - Des "lésions pulmonaires dues au virus", détectées chez certains joueurs du Stade français, ont entraîné l'annulation du match amical face à Toulon, prévu le 27 août, et la prolongation de l'isolement d'une semaine pour les joueurs concernés, a annoncé mercredi le Stade français.



"A la lumière des examens médicaux obligatoires pour tous les joueurs ayant été diagnostiqués positif au test RT-PCR du Covid-19, il apparait que certains d'entre eux sont porteurs de lésions pulmonaires dues au virus", a expliqué dans un communiqué le club parisien.



"Ces lésions nécessitent une période de repos complet estimée pour l'instant à une semaine minimum et qui viendra s'ajouter à la quatorzaine déjà observée", a-t-il ajouté.



Le match amical face aux Toulonnais est donc annulé et le RCT a indiqué chercher "une solution de repli pour (...) le vendredi 28 août".



Selon une source proche du dossier, confirmant une information de L'Equipe, une vingtaine de cas ont été détectés au sein du club parisien depuis le début du mois d'août.



Après avoir détecté plusieurs joueurs positifs au Covid-19 à leur retour d'un stage à Nice, le club de l'homme d'affaires Hans-Peter Wild avait déjà indiqué la "dégradation" de la situation sanitaire dans l'effectif, l'arrêt des entraînements et le placement à l'isolement jusqu'au 17 août a minima de l'ensemble de l'effectif et du staff.



Le match amical du Stade français contre Brive, prévu le 14 août, avait également été annulé.



Les Parisiens doivent débuter la saison 2020-2021 le 4 septembre avec la réception de Bordeaux-Bègles pour la 1re journée du Top 14.