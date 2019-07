Top 14: Stassen (Stade Français) suspendu après un contrôle antidopage

Paris, France | AFP | vendredi 11/07/2019 - Le troisième ligne sud-africain du Stade Français Hendré Stassen a été suspendu à titre provisoire par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) après un contrôle inopiné effectué à l'occasion du match de Top 14 contre Montpellier le 19 mai, a annoncé le club parisien.



"Le Stade Français Paris, sans préjuger de la suite de la procédure, et dans l’attente de plus amples investigations et de l’évolution de la procédure mise en œuvre, a décidé de permettre à Hendré Stassen de prendre le temps d’organiser sa défense et de le dispenser d’activité", poursuit le club.

Stassen, âgé de 21 ans, est actuellement visé en Afrique du Sud par une enquête policière pour des violences commises contre un dentiste à la sortie d'une discothèque de Pretoria.

Le président parisien Hubert Patricot avait indiqué mercredi à l'AFP attendre que l'enquête soit terminée pour prendre une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre.

Le troisième ligne est considéré comme la révélation de la saison dans les rangs stadistes, où il est arrivé en octobre à Paris en provenance de la province sud-africaine des Bulls.