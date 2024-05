Tony Estanguet : “Organiser les Jeux ici, c'est une fierté !”

Tahiti, le 24 mai 2024 – À peine arrivé sur le territoire, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques, Tony Estanguet, a été invité ce vendredi à découvrir les sports traditionnels polynésiens. L'occasion pour le triple champion olympique de canoë de mouiller le maillot mais aussi et surtout de livrer ses premières impressions à quelques semaines des épreuves de surf à Teahupo’o.



Pas le temps de souffler pour le président du comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo), Tony Estanguet. À peine sorti de l'avion et après un déjeuner avec le ministère des Sports et de la Jeunesse, ce dernier était invité par la fédération des sports traditionnels pour une séance découverte inédite. Et le triple champion olympique n'a pas tremblé devant le challenge : javelot traditionnel, lever de pierre, pirogue à voile et débourrage de coco… le champion français a décidément plus d'une corde à son arc.



“C'est un vrai plaisir de découvrir les sports traditionnels”, a témoigné Tony Estanguet. “C'est formidable de voir comment ce territoire de la Polynésie française arrive à mêler le sport et la tradition. Je trouve ça magnifique. D'autant qu'il s'agit d'activités complètement diverses. Moi ça me fait toujours du bien de faire du sport, de l'activité physique, et là de le partager avec les Tahitiens…C'est tout ce que j'aime.” Un sentiment partagé par Enoch Laughlin, le président de la fédération des sports traditionnels : “Pour nous c'est une fierté d'être là, de faire connaître et partager cette culture des sports traditionnels avec M. Estanguet. Nous sommes honorés qu'il soit attentif à nos explications, qu'il se prête également à l'exercice des différentes disciplines pour qu'il se rende compte de leur complexité. C'est du pur bonheur pour nous. Merci à lui d'avoir répondu à notre invitation.”



Mais si le président du Cojo a su apprécier ce moment de découverte, il ne perd pas de vue les raisons de sa venue en Polynésie française. Interrogé sur ses impressions à quelques semaines des Jeux olympiques, l'intéressé répond : “Nous sommes dans la dernière ligne droite et on sent que l'enthousiasme monte, que l'excitation monte et du coup la pression aussi. On a hâte. Les athlètes se préparent et nous aussi pour qu'ils puissent bénéficier de la meilleure expérience possible ; qu'elle soit inoubliable. C'est le destin d'une vie que de participer aux Jeux olympiques quand on est un athlète. Et quand on est spectateur, ou téléspectateur, on a envie de voir les meilleurs de notre pays, on a envie d'être saisi par des émotions. On a la chance d'avoir la plus belle vague du monde qui sera mise à l'honneur à l'occasion de ces Jeux. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment remercier les Polynésiens pour cet accueil qui est très important pour nous. Organiser les Jeux ici, c'est une fierté !”