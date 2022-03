Tonga: le Premier ministre positif au Covid-19

Sydney, Australie | AFP | lundi 13/03/2022 - Le Premier ministre des îles Tonga, Siaosi Sovaleni, a été testé positif au Covid-19, a annoncé son bureau lundi alors que la nation insulaire du Pacifique se rétablit lentement après une éruption volcanique et un tsunami dévastateurs.



Les Tonga sont restées exemptes de Covid pendant une grande partie de la pandémie, mais les cas ont commencé à augmenter peu après l'arrivée des navires d'aide internationale en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande, suite au puissant tsunami du 15 janvier qui a fait au moins trois morts.



Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1.032 cas de Covid-19 ont été recensés depuis aux Tonga, sans qu'aucun décès n'ait été enregistré à ce jour.



M. Sovaleni ne ressent que des symptômes légers et continuera d'assumer ses fonctions isolé chez lui, a indiqué son bureau lundi.



"Nous sommes en train d'ajuster nos vies et nos affaires alors que nous apprenons à vivre avec le Covid-19 et je continuerai à servir Sa Majesté, le gouvernement et notre peuple pendant mon temps d'isolement", a déclaré le Premier ministre.



L'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, situé à environ 65 kilomètres de la capitale Nuku'alofa, a provoqué une onde de choc qui a fait le tour du monde et enveloppé les îles des Tonga d'une épaisse couche de cendres.



Le tsunami qui a frappé les Tonga peu après a tué trois personnes dans l'archipel, détruit des maisons et des bâtiments et rompu le câble de communication sous-marin du pays, coupant la communication avec le monde extérieur pendant des semaines.