Tong Sang veut quadrupler la taxe de séjour

Tahiti, le 20 septembre 2023 - Gaston Tong Sang retente sa chance avec sa proposition de multiplication par quatre des taxes de séjour et taxe forfaitaire de séjour, cette fois-ci avec le soutien d’une élue du Tavini.





Après avoir été victime d’un barrage par la majorité Tapura lorsqu’il était président de la l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang revient à la charge avec sa proposition de texte modifiant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire au profit des communes de la Polynésie française.



Un texte que la précédente majorité s’était bien gardé de présenter après la levée de bouclier des professionnels du secteur. Il sera porté cette fois avec la complicité de la représentante Tavini, Élise Vanaa. En 2022, c’est l’ancien représentant Antonio Perez qui s’était fait le porte-drapeau du projet de texte voulu par le maire de Bora Bora.



Les hébergements concernés par ces nouvelles dispositions seraient alors multiples, histoire de ratisser le plus largement possible. Hôtels classés et navires de croisière, pensions de famille, parcs, meublés, terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes sont déjà concernés par la taxe de séjour. Seraient rajoutés à la liste “les navires de commerce effectuant une activité de croisière, les navires de charter nautique et les navires de plaisance”.



“Concernant ces derniers, il est à noter que de nombreux navires de plaisance sillonnent les îles polynésiennes et s’installent parfois pour une longue durée à un emplacement déterminé avec pour conséquence un impact important en matière de pollution et de destruction du milieu marin avec les ancres”, justifie gauchement le texte qui omet de préciser qu’en matière de police comme d’“hébergement” de ces voiliers, c’est au Pays de leur proposer des conditions dignes et dénuées de tous risques de pollution. Si des taxes devaient être versées par ces derniers, ce seraient alors pour entretenir les infrastructures, non pour garnir les caisses des communes.

Des taxes multipliées par 4 En parallèle de cette extension, Gaston Tong Sang souhaite voir la revalorisation des taxes de séjour et taxe de séjour forfaitaire. Sans toucher au prix plancher, il quadruple le plafond de ces taxes, faisant passer la taxe de séjour à 1 000 francs la nuitée pour les hôtels de tourisme international 5 étoiles (presque tous à Bora Bora) et les villas de luxe. Il en coûterait 600 francs par nuitée dans les hôtels 2,3 et 4 étoiles ou encore 150 francs sur les navires de plaisance.



Pressé de faire rentrer les deniers dans les caisses, Gaston Tong Sang propose que cette nouvelle taxation entre en fonction le 1er janvier 2024 en donnant aux communes la possibilité de “modifier leur délibération municipale instituant une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2024”.

Il y a fort à parier que cette délibération est déjà rédigée quelque part dans un tiroir de bureau de la mairie de Bora Bora.



En coulisse, alors que le texte doit être étudié jeudi en commission de l’Économie de l’assemblée de la Polynésie française en compagnie du collectif budgétaire (notre édition de mardi) et du projet de loi sur le Pacs, des élus pointeraient déjà du doigt la collusion entre le porteur du projet de modification des textes, Gaston Tong Sang, et le principal tāvana de la commune à qui bénéficieront ces modifications… Gaston Tong Sang.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 20 Septembre 2023 à 16:58 | Lu 455 fois