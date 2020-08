Tommy Yeung, passion musique

TAHITI, le 26 août 2020 - Scolarisé au lycée Paul Gauguin, porté par l’envie de devenir avocat d’affaires, c’est au Conservatoire artistique de Polynésie française que Tommy Yeung s’illustre. Il a obtenu brillamment son diplôme d’études musicales (médaille d’or) en violon en juin dernier. Mais il joue également du saxophone et du erhu (violon chinois).



Ses prestations sont remarquées. Tommy Yeung, élève du Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) a brillamment obtenu, il y a quelques semaines, son diplôme d’études musicales (DEM ou ex médaille d’or). " Un rêve ", dit-il.



" Quand j’ai démarré, que j’étais petit, que je voyais les grands avoir leur médaille d’or, je ne pouvais pas m’imaginer l’obtenir à mon tour un jour ." Le DEM clôture dix années d’apprentissage de la musique et de l’instrument. Le jury du DEM n’a pas hésité, suite à la prestation de Tommy Yeung, à le lui décerner, appréciant à la fois la technique de l’élève, mais aussi sa musicalité.



Une famille amatrice de musique



Les parents de Tommy Yeung ne sont pas musiciens, ils sont toutefois amateurs de musique. " J’ai découvert l’instrument grâce à une amie de mes parents dont les enfants pratiquaient le violon ."



Il a démarré par des cours particuliers avant de s’inscrire au Conservatoire alors qu’il était âgé de 8 ans et demi. Aujourd’hui, il en a 17. " Je ne me rappelle pas mes premiers années, je sais seulement que les études, c’est-à-dire les exercices, n’étaient pas très motivants ." Mais devant les résultats obtenus, Tommy Yeung a tenu bon. " On s’en rend bien compte en jouant des morceaux ensuite ."



Fan de Stan Getz, quatre ou cinq ans après avoir commencé le violon, Tommy Yeung a décidé en plus d’apprendre le saxophone. Il travaille le saxophone alto. " La pratique est très différente mais je prends autant de plaisir avec l’un et l’autre ."



1, puis 2, puis 3 instruments



Et puis, un jour, il a entendu jouer du erhu, ou violon chinois. " J’ai découvert cet instrument lors du passage d’un groupe d’étudiants il y a quelques années. Lesquels présentaient des instruments de musique traditionnelle chinoise. J’ai tout de suite aimé le son. "



Il en est désormais l’un des rares pratiquants, sinon le seul en Polynésie. Lors de l’année scolaire 2018-2019, il a pu profiter d’un échange culturel en Chine, à Shanghai, et a saisi l’occasion pour prendre ses premiers cours car en Polynésie il n’y a pas d’enseignant. " J’ai pris trois cours d’une heure ."



Le violon chinois ne compte que deux cordes, deux fois moins qu’un violon classique. " Même s’il y a beaucoup de points communs entre les deux instruments, les techniques de l’archet sont différentes ."



De retour en Polynésie, il a travaillé avec des tutoriels en ligne. Quelques mois plus tard, il a passé ses vacances à Taïwan où il a pris sept cours supplémentaires pour avancer sur les apprentissages de base.



Depuis, il apprend seul en espérant un jour pouvoir reprendre des cours auprès d’un professeur.



Seul sur scène



Le public a pu profiter de son savoir-faire lors du gala de l’école Li Yune au grand théâtre de la Maison de la culture le 1er août dernier. Pour lui, " c’était impressionnant ", admet Tommy Yeung.



Il a pourtant l’habitude de la scène car il joue avec le Big Band, le grand orchestre symphonique et l’orchestre d’harmonie. " Mais c’était la première fois que j’étais seul ! " Il a interprété un morceau au violon chinois en solo puis un autre avec son frère. Car il n’est pas le seul brillant instrumentiste de sa famille.



Nicolas, le plus jeune de la fratrie est violoniste et pianiste. Gabriel, lui, est tubiste. À la maison, chacun répète dans sa chambre, mais le trio aime se retrouver autour de partitions. " À ce propos, le confinement nous a laissé du temps pour faire des pièces avec différents instruments, piano, batterie, violon ", s’amuse Tommy Yeung.



La musique tient une grande place dans la vie de Tommy Yeung. Il s’exerce tous les jours ou presque. Sa scolarité reste prioritaire. Inscrit au lycée Gauguin, il aimerait un jour devenir avocat d’affaires. D’ici quelques mois, il espère s’installer à Paris pour étudier à la Sorbonne.



En France, il a déjà prévu de trouver une place dans un orchestre. La musique n’est pas une priorité, c'est un indispensable.