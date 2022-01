Tohiea reprend la tête à Moorea

Tahiti, le 24 janvier 2022 - À l’issue de la neuvième journée du championnat de football de Moorea, disputée le week-end dernier, Tohiea a profité de sa victoire contre Temanava (3-1) et du match nul de Tiare Hinano face à Tapuhute (2-2) pour reprendre la tête du classement grâce à une meilleure différence de but. En battant Tiare Anani (6-2), Mira se replace et partage désormais la troisième place avec Tapuhute.



Après le report de la huitième journée en raison des intempéries, le championnat de Moorea a repris ses droits le week-end dernier. Le premier match de cette neuvième journée a opposé le champion en titre, Tohiea, de Afareaitu, à Temanava, de Maatea.



Après une bonne entame de match, les blancs ont ouvert le score à la 21e minute par Vaitua Teraitua lorsque ce dernier a bénéficié d’un débordement, puis d’un centre de la droite de Moerai Teriitemataua pour placer la balle dans le but vide de Temanava (1-0). Mais sur l’une de ses rares attaques, les rouge et noir ont bénéficié d’un penalty à la 33e minute pour une faute de main d’un défenseur de Tohiea dans sa surface de réparation. La sanction a été transformée calmement par Tekaviu Teihotu (1-1).



Une égalisation qui n'a pas affecté plus que ça les joueurs de Tohiea. Ils sont repartis à l’attaque et ont doublé la mise à la 41e minute par l’inévitable Vaitua Teraitua (2-1). Les blancs auraient pu alourdir le score avant la pause, mais Boufeldja Laribi, à la conclusion d’une combinaison, s’est loupé face à Vehiatua Hanere.

Tohiea part à l'assaut Au retour des vestiaires, Tohiea est parti à l’assaut des buts rouges pour définitivement plier le match, mais Vaitua Teraitua a manqué de concrétiser leurs opportunités à plusieurs reprises. L’attaquant des blancs a d’abord débordé la défense de Temanava, mais a raté de peu le cadre (48e). Il a ensuite réceptionné face au but adverse un nouveau centre de Moerai Teriitemataua, mais a complètement loupé sa demi-volée (64e). Deux minutes plus tard, Vaitua, grâce à une ouverture lumineuse d'André Teikihakauoko, s’est retrouvé seul face au portier des rouges, mais a vu cette fois-ci sa frappe lobée heurter le montant droit du but adverse.



C’est finalement André Teikihakaupoko qui s’est chargé de crucifier l’équipe de Temanava à la 77e minute en dribblant dans un premier temps les défenseurs adverses, puis en trompant Vehiatua Hanere par un tir imparable (3-1). Un succès, qui combiné au match nul de Tiare Hinano face à Tapuhute (2-2), permet à Tohiea de reprendra la tête du championnat grâce à une meilleure différence de but pour le club de Afareaitu.

Tiare Hinano arrache le nul in-extremis Tiare Hinano pourra nourrir des regrets, car les mauves de Pihaena ont parfaitement débuté leur match face à Tapuhute. Ces derniers ont en effet ouvert le score au bout d’un quart d’heure de jeu par Albert Mairau. Tapuhute a réagi en deuxième période par l'intermédiaire de Manutahi Mataio (1-1), avant de prendre l’avantage grâce à Pierre Serreli (1-2). Alors qu’on se dirigeait vers une victoire des joueurs de Haapiti, Tiare Hinano a égalisé dans les dernières secondes du match par Muera Tenauri (2-2).



Dans le troisième match du week-end à Pihaena, Mira était clairement favori face à une équipe de Tiare Anani décimée par le départ de plusieurs de ses joueurs cadre à l’intersaison. Ce sont pourtant les orange qui ont ouvert le score à la cinquième minute grâce à un tir en pleine lucarne de Davy Bruneau (1-0). Mira a, par la suite, pris progressivement l’ascendant sur son adversaire et a logiquement égalisé à la 23e minute par Sylver Teheura (1-1).



À la 31e minute, c’est James Dufau qui, en profitant d’un centre en retrait de Mihirau Germain, a doublé la mise pour Mira (2-1). Alors qu’on pensait que le match était plié, Mite Teikivahitini a dribblé trois adversaires au milieu de terrain avant de lancer Teihoarii Tama en pleine course. Ce dernier n’a pas raté l’occasion d’égaliser pour les Tiare Anani juste avant la pause (2-2).



Après avoir bien résisté en première période, Tiare Anani s’est complètement écroulé en deuxième période. Teraivahia Germain a été le bourreau des joueurs de Paopao, puisque l’attaquant des bleus a d’abord donné l’avantage à son équipe à la 53e minute (3-2). Teraivahia a ensuite profité d’un ballon repoussé par le portier de Tiare Anani à la 61e minute pour placer la balle dans le but vide (4-2), avant de s'offrir un triplé à la 67e minute avec une nouvelle frappe lointaine victorieuse (5-2). Réginald Roustan a finalement porté le score à 6-2 en inscrivant un nouveau but à la 77e minute.



Grace à cette large victoire, Mira se replace à la troisième place en compagnie de Tapuhute. Dans le dernier match du week-end, Tiare Tahiti a battu Tearaa par forfait.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 24 Janvier 2022 à 17:19